El Ejército ruso depende de la red ferroviaria para desplegar sus fuerzas en Ucrania. Las vías se extienden a lo largo de 33.000 kilómetros por zonas aisladas y son muy vulnerables a ataques. El Ministerio de Defensa del Reino Unido considera que los líderes rusos deberían estar preocupados porque un pequeño grupo de ciudadanos que se oponen a la guerra es capaz de realizar acciones de sabotaje, según publica en un tuit.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 October 2022



