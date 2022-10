La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado este miércoles que la 'ley trans' se apruebe "lo antes posible" y ha dicho que es igual de "clave" como lo fue la reforma laboral en cuanto a reconocimiento de derechos. Ha hecho esta advertencia después de que el PSOE haya votado a favor, junto con el PP y Vox, de ampliar el plazo de enmiendas parciales y el retraso en la tramitación.

"La ley trans es una ley que otorga derechos a las personas trans y soy clara: debe de cumplirse esta ley y salir adelante. Tenemos que defender los derechos de las personas trans en nuestro país", ha asegurado Díaz en declaraciones desde Bruselas donde participa en la Cumbre Social Tripartita con sindicatos y patronales europeas.

"Es clave para nuestro país por una razon fundamental: es como la reforma laboral porque concede derechos y recupera derechos a personas que hoy son privadas de ellos. Es urgente que España saque adelante la Ley Trans", ha subrayado, quien ante la polémica generada por la ampliación del plazo de enmiendas en el Congreso, ha expresado su voluntad de que la norma se apruebe "lo antes posible".

En todo caso, Díaz ha evitado entrar en la controversia sobre el retraso del trámite parlamentario que el PSOE pidio junto al PP, ni tampoco en las palabras del presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Jaume Asens, que sugirió que la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, maniobró y "le ha metido un gol" al presidente Pedro Sánchez con el retraso en la tramitación.

En el PSOE hay voces críticas con la ley trans, una de ellas la de la exvicepresidenta primera Carmen Calvo. Este sector y una parte del feminismo critica una ley que, consideran, "borra a las mujeres". El Partido Socialista, pese a haber pactado con Unidas Podemos tramitar esta ley por la vía urgente, votó con el PP y con Vox este martes a favor de retrasar la ley ampliando el plazo de enmiendas parciales hasta el próximo 26 de octubre (en lugar de este mismo miércoles). El retraso ha enfurecido al colectivo trans, que ha convocado una manifestación el próximo sábado y ha declarado al PSOE partido "non grato". También, la política y activista trans Carla Antonelli ha solicitado su baja del PSOE.

Ribera llama a conciliar los intereses de trans y feministas

También este miércoles, la vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha apostado por conciliar los intereses de las asociaciones feministas y los de las personas trans en la futura ley ante la polémica: "Es un tema muy sensible porque hay muchas personas que sienten que tiene que consolidar y tener un espacio de reconocimiento de derechos respecto a sus opciones y entendimiento de su cuerpo", ha explicado en una entrevista en Telecinco.

A la vez, Ribera entiende que la tramitación de la ley "requiere un reflexión y no generar otro tipo de dificultades sobrevenidas". En este sentido, ha defendido la necesidad de "conciliar las expectativas de las mujeres, asociaciones feministas y de aquellas personas que sienten que el cuerpo en el que viven no se corresponden con el que sienten con atención a los expertos". Para Ribera, siempre que se tocan "aspectos de la vida que afectan a la intimidad de las personas" se debe ser "respetuosos", pero también "muy cuidadosos con personas que sienten que no han sido atendidas como corresponde".

En cuanto a la división del feminismo en relación a la Ley Trans, ha evitado "hablar de etiquetas" y ha apostado por "tener claro cómo se organizan los valores, prioridades y respeto a las personas". Asimismo, ha asegurado sentirse "feminista" y ha defendido la necesidad de "consolidar la agenda de igualdad de derechos".

“María Jesús Montero: "Es interesado decir que se busca retrasar la ley"“

Por su parte, la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido en TVE la ampliación del plazo para presentar enmiendas a la Ley Trans y ha asegurado que "en un 99% de los casos se hace". Ha explicado que los periodos de enmiendas "son cortos" y "hay leyes muy importantes en las que los grupos quieren trabajar cuestiones".

"Nunca, cuando tenemos una ampliación de un proceso de enmiendas, se ha puesto en cuestión; es interesado decir que se hace por ese motivo (retrasarlo)", ha indicado la ministra quien ha declinado, no obstante, precisar si esta dilatación de los plazos es cuestión de días.

"No lo puedo concretar porque no llevo el día a día", ha reconocido María Jesús Montero, quien ha recordado también que el PSOE "siempre que ha tenido mayoría ha conseguido avances importantísimos en materia de libertad sexual".

Ha garantizado, además, que los socialistas "van a seguir trabajando en esa dirección y nadie tiene derecho a cuestionar su compromiso". "Ojalá sea muy pronto cuando seamos capaces de completar esa legislación", ha deseado Montero, quien ha lamentado también la decisión de Antonelli de darse de baja como militante en el PSOE.