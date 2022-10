La exdiputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y actvista trans, Carla Antonelli, ha solicitado su baja de la militancia en el Partido Socialista por los retrasos en la tramitación de la ley trans: "Prefiero ir por la calle y mirar de frente a mis compañeros trans que agachar la cabeza de la vergüenza por haberles traicionado y haberme traicionado a mí misma, que es cuando ya nada queda y la vida pierde su sentido".

En un hilo en su perfil de Twitter, en el que repite "no en mi nombre", Antonelli ha explicado las razones que le llevan a darse de baja del PSOE, aunque aclara: "De lo que no podré cursar nunca baja es de mi naturaleza socialista, que va en vena". "Fui, soy y seré socialista donde quiera que esté y sea cual sea el ámbito de la vida".

