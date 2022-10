Ante los últimos acontecimientos, la exdiputada de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, que fue la primera diputada trans en ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados por el PSOE, ha solicitado su baja del partido y ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que "vuelva a poner la ley en su sitio", cierre los plazos de enmiendas y se continúe con la tramitación de urgencia "por la palabra dada y el compromiso adquirido".

“(1) Hoy he solicitado mi baja de la militancia en el @PSOE, No en mi nombre. Pero, aun así, de lo que no podré cursar nunca baja es de mi naturaleza socialista que va en vena, fui, soy y seré socialista, donde quiera que esté y cual sea el ámbito de la vida.“