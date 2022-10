La ley trans supera los vetos de PP y Vox en el Congreso y continuará su tramitación

El Congreso ha tumbado este jueves las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la ley trans, que podrá continuar su trámite parlamentario y que permitirá, en caso de entrar en vigor, que las personas puedan cambiar de sexo en el registro sin necesidad de presentar un informe médico, entre otras cuestiones.

Las enmiendas de estos dos partidos han sido tumbadas por 193 votos en contra, 143 votos a favor y 9 abstenciones votos. Con ello, la ley ha pasado su primer examen parlamentario y seguirá tramitándose por la vía de urgencia, pero su camino se prevé arduo ya que cuenta con el rechazo de una parte del movimiento feminista y reticencias entre algunos socialistas, como la presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Calvo, que creen que la libre autodeterminación de género sin un informe médico perjudica a las mujeres. Lo cierto es que la norma sigue el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dejó de considerar la transexualidad como un trastorno en 2018.

El PSOE ha asegurado que va a "seguir manteniéndose firme" en sus "principios y valores feministas" durante la tramitación de la ley trans; mientras, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha llamado a la "mayoría feminista" de la Cámara a "no ceder ni un milímetro" ante los "reaccionarios" en esta materia.

Una vez superado este debate de totalidad, la iniciativa del Gobierno continúa ahora su tramitación parlamentaria en ponencia y comisión, que debatirán el texto del proyecto de ley y las enmiendas parciales presentadas. El texto final, en caso de ser aprobado finalmente en el Congreso, se remitirá al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria.

Montero acusa al PP de alimentar la "transfobia" con "bulos"

La ministra Montero, la encargada de defender el texto, se ha dirigido al PP para preguntarle por qué en 2019 firmaron y apoyaron un texto que recogía lo que hoy se redacta en la ley trans. En 2022 "lo rechazan con todo tipo de bulos" y "alimentando la transfobia", ha explicado. A su juicio, esta actitud es consecuencia de que "están siendo ideológicamente devorados por la extrema derecha".

La ministra se ha dirigido, además, a la "mayoría feminista" del Congreso para pedir que el debate para la tramitación de esta ley sea "libre de transfobia y de LGTBIfobia". "Discutamos esta ley de principio a fin, pensemos juntas, expresemos diferencias y posibilidades de mejora, pero no cedamos ni un milímetro a los reaccionarios y a la transfobia, no dejemos una sola puerta abierta a los discursos de odio, a la comparase de los bulos", ha declarado.

En su intervención, también ha hecho un repaso de las medidas más destacadas de esta norma, además del reconocimiento del derecho a la libre autodeterminación, como es la prohibición de las terapias de conversión, la garantía de acceso a las técnicas de reproducción asistida al colectivo LGTBI, el acceso de las lesbianas a filiar a sus hijos sin estar casada o la garantía de educación sexual en diversidad de los niños.

Por su parte, la portavoz de los socialistas en este debate, Raquel Pedraja, ha criticado la actitud de PP y Vox que, a su juicio, podrían haber presentado enmiendas al articulado, frente a una enmienda a la totalidad que, tal y como ha indicado, es "un 'no' claro a la ley".

A su juicio, Vox "no está a la altura" de un país "diverso, plural, abierto, tolerante y respetuoso" como España y les ha acusado de "alimentar discursos de odio" frente a quien "no entra en sus parámetros mentales". Mientras, ha acusado al PP de "volver a atacar" los derechos de los ciudadanos. "Nunca apostaron por entender la diversidad", ha lamentado, antes de recordarle que han votado en contra de iniciativas como el matrimonio igualitario, la ley del aborto, el acoso ante las clínicas abortivas o la 'Ley Zerolo'. "Cada vez que hay un avance social han votado 'no' y lo han recurrido a los tribunales", ha denunciado Pedraja, para señalar que, después, los miembros del PP sí "han aprovechado esas leyes".