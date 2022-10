Bruselas presenta su nueva batería de propuestas energéticas

La Comisión Europea ha planteado crear una plataforma de compras de gas de forma conjunta en la UE para que esté lista para afrontar el invierno de 2023, y también fijar un precio máximo al gas, pero que no sea fijo, sino "dinámico" y temporal, para aliviar los posibles picos si esta energía se encarece demasiado.

Estas son algunas de las medidas que incluye el paquete energético que la Comisión Europea ha presentado este martes para hacer frente al encarecimiento del gas y conseguir abaratar la factura eléctrica de hogares y empresas.

Así lo han anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a la comisaria de Energía, Kadri Simson, y la de Asuntos Financieros, Mairead McGuinness, en una rueda de prensa en Estrasburgo tras la reunión del Colegio de Comisarios de la Unión Europea.

En esta línea, la Comisión quiere crear un nuevo índice de referencia en la compra de gas, temporal y complementario al TTF holandés, con el objetivo de evitar aumentos descontrolados en su precio. "Tenemos que luchar contra la inestabilidad extrema del índice TTF", ha señalado la presidenta de la Comisión Europea.

“Today we are proposing new emergency rules to tackle this energy crisis while ensuring the security of supply this winter.



This will be done through joint gas purchasing, price limiting mechanisms, solidarity between EU countries in case of shortages.



Learn more in a thread ↓ pic.twitter.com/jDVojszYou“