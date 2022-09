"¡Acuerdo!". Así ha anunciado la República Checa, país que ostenta este semestre la presidencia de turno de la Unión Europea (UE), el pacto alcanzado entre los ministros de Energía apenas una hora después del comienzo de la reunión extraordinaria en Bruselas. Los Veintisiete han dado su visto bueno al paquete que presentó la Comisión hace unas semanas, si bien continúa sobre la mesa imponer un tope al precio del gas, tal como proponen desde Bruselas.

Entre otras medidas, se ha acordado una reducción del consumo de electricidad en las horas pico del 5 %; un límite de 180 euros por megavatio hora (MWh) a los ingresos de los productores de electricidad inframarginales, es decir, las tecnologías con menores costes, como las renovables o la nuclear; y a la vez un impuesto "de solidaridad" con un tipo mínimo del 33 % sobre los beneficios extraordinarios generados por las actividades de los sectores del petróleo, el carbón y las refinerías, que será "redirigido" a los consumidores y las empresas más afectadas. En total, Bruselas pretende recaudar unos 142.000 millones de euros.

“⚡️ #TTE Energy | DEAL!�� Ministers reached a political agreement on measures to mitigate high electricity prices: mandatory electricity demand reduction, cap on market revenues from inframarginal electricity producers and solidarity contribution from fossil fuels producers. pic.twitter.com/BLU4fxWNWj“