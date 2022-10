Ocho meses después de la invasión rusa lanzada el 24 de febrero, la guerra de Ucrania se libra sobre el terreno en tres frentes, principalmente. En dos de ellos, Ucrania mantiene la iniciativa con sendas contraofensivas: al noreste del país, avanzando hacia Lugansk desde Járkov y el norte de Donetsk; y al sur, recuperando parte de la región meridional de Jersón, en manos de Vladímir Putin desde el principio de la contienda bélica.

El tercer frente, el único en el que Rusia mantiene operaciones ofensivas terrestres significativas, está en Donetsk, al este de Ucrania. La semana pasada, Moscú habría conseguido sus primeros avances "tácticos" en esta zona desde el pasado mes de julio al avanzar hacia el centro de la ciudad estratégica de Bakhmut, según la inteligencia británica.

Además, en las últimas jornadas, Moscú ha recurrido otra vez a los bombardeos masivos de ciudades por todo el país -incluida la capital, Kiev- como en los primeros compases de la guerra, golpeando zonas residenciales y centrales eléctricas después del ataque contra el puente de Kerch que Rusia atribuye a Ucrania. Putin asegura haber destruido un tercio de la red eléctrica ucraniana con estos ataques, llevados a cabo con misiles y drones iraníes.

En DatosRTVE repasamos los mapas de las distintas fases de la guerra:

A pesar de centrar sus esfuerzos en el este de Ucrania, el avance de Rusia en esta zona del país tampoco ha sido especialmente rápido. Las ganancias territoriales se han ido sucediendo lentamente. Rusia no logró el control total de Lugansk hasta julio y solo tiene alrededor del 60% de Donetsk , informa Reuters.

Ucrania ha seguido avanzando en el noreste del país hacia Lugansk, entre otros motivos, porque Moscú no ha sido capaz de recomponer el frente usando como líneas naturales el río Oskil, que atraviesa Kupiansk; y el río Donets, que transcurre al sur de Limán, según el ISW. De esta manera, Kiev sigue lanzando ataques hacia el este de Kupiansk , por un lado, y a lo largo de la carretera Kreminna-Svatove, ya en Lugansk , por otro. Solo en este último frente -al oeste de Kreminna- Rusia ha lanzado en las últimas horas ataques terrestres limitados para intentar recuperar posiciones perdidas.

Ucrania -según el think tank estadounidense- consiguió que Rusia desplazara parte de sus tropas en la zona hacia el sur del país al anunciar a finales de agosto una importante contraofensiva en Jersón. Este ‘señuelo’ unido al uso de los HIMARS - sistemas móviles de artillería de largo alcance facilitados por Estados Unidos- para debilitar las líneas enemigas allanaron el camino.

Dos días después del ataque al puente de Kerch, el 10 de octubre, Rusia lanzó una campaña de ataques masivos sobre varias ciudades repartidas por todo el país , entre ellas Kiev, que llevaba meses sin subrir bombardeos. Este mismo lunes, la capital ha vuelto a ser golpeada con drones suicidas iraníes, armamento mucho más económico que los misiles de alta precisión. El ISW señala que Moscú está haciendo uso de drones porque no tiene capacidad para mantener "durante mucho tiempo" ataques masivos en todo el país por la disminución de arsenal de misiles de alta precisión.

El pasado sábado 8 de octubre, el puente de Kerch que une la península de Crimea con Rusia fue atacado y parcialmente destruido, en una operación que Rusia ha calificado de "atentado terrorista" de Ucrania, que sin embargo no ha reconocido la autoría. El ataque está "agudizando" los problemas logísticos que ya tenían las tropas de Putin en el sur del país , según la inteligencia británica, que ve "probable" que Moscú esté intentando abastecerlas desde Mariúpol hasta Melitopol vía Zaporiyia.

Ucrania asegura que desde el inicio de la guerra ha liberado 1.620 localidades, de las que 75 están en el norte y noreste de Jersón , según los datos recogidos por Efe. Los cálculos del ISW apuntan a que a finales de septiembre Ucrania había recuperado más de 60.000 kilómetros cuadrados desde que Rusia invadió su territorio. Moscú, no obstante, sigue controlando alrededor del 15% del país.

5. Nuevo mando militar: el ‘general Armagedón’

Tras el revés de la contraofensiva ucraniana de Járkov, Putin tomó dos decisiones: la primera de ellas la movilización "parcial" de 300.000 reservistas; la segunda, el nombramiento del comandante Serguéi Surovikin, conocido como el 'general Armagedón', como responsable máximo de las operaciones en Ucrania. Surovikin, conocido por su papel en Siria, ya comandó a las tropas rusas en la toma de Severodonetsk y Lysychansk.

El ISW no cree que su nombramiento vaya a suponer la "sirianización" de las operaciones rusas en Ucrania en parte porque Moscú no ha conseguido, ocho meses después de la invasión, controlar el espacio aéreo. El think tank ve poco "probable" que el nombramiento provoque un "cambio fundamental" mientras Occidente siga suministrando defensas aéreas suficientes al gobierno de Kiev.