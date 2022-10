AFAMMER: "Dos de cada tres personas que hoy abandonan el mundo rural son mujeres"

Desde que se tomó conciencia del riesgo de despoblación que vive el medio rural, se repite una y otra vez que las mujeres son indispensables para el futuro sostenible de nuestros pueblos. Parece una afirmación obvia, pero no lo es tanto si consideramos que tradicionalmente el papel de las mujeres en las actividades agroganaderas se ha considerado como secundario, pese a que ellas realizaban gran parte de las tareas. La misma Emilia Pardo Bazán resaltaba el trabajo de las campesinas gallegas, codo a codo con los hombres, realizando tareas físicamente muy duras, como ejemplo de que las mujeres reales no eran ese "sexo débil" encerrado en el hogar que tanto predicaban los hombres de su tiempo.

Pero a las mujeres no se las ha valorado lo suficiente, no han encontrado oportunidades laborales y han abandonado los pueblos incluso en mayor medida que los hombres. "Dos de cada tres personas que hoy abandonan el mundo rural son mujeres. Si esas mujeres se quedarán en el pueblo, en su zona, esas mujeres rompen el envejecimiento, rompen la masculinización y además hacen asentamiento de población y crean alrededor de ellas cuatrocientas sinergias que hace posible que haya niños, que haya familias y que haya servicios públicos", afirma Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMMER

Un entorno masculinizado

"Es una pescadilla que se muerde la cola", dice Elena Coronado, propietaria de una casa rural, que pone como ejemplo las dificultades que se encuentran para conciliar la vida familiar y laboral. Las guarderías o escuelas están quizás a kilómetros de distancia, no hay medios de transporte salvo el coche propio, los mayores de la familia extendida que podrían cuidar de los más pequeños tampoco tienen los servicios que necesitarían... "Deberíamos ayudar, por ejemplo, a la gente que se quiere jubilar y quiere volver al pueblo. Llegan y no tienen servicios, no tienen acceso a los médicos, a una farmacia, no tienen servicios de transportes, no hay un servicio de un taxi… Y esa persona se tiene que volver a la ciudad o quedarse en una residencia en lugar del envejecimiento activo en el mundo rural", explica.

Elena Coronado dejó Madrid, donde trabajaba, para regresar con sus hijas a Rozalén del Monte, en Cuenca, y convertir la casa de sus abuelos en un alojamiento rural: 'El Almendro'. Ella se encontró con las mismas trabas administrativas y burocráticas que cualquier persona que quiera emprender un negocio, pero también con un entorno masculinizado: "El entorno está envejecido y quizá por ello nos encontramos en los modelos rurales papeles mucho más patriarcales. Creo que hacen un poco de freno cuando viene una mujer a emprender. Es más difícil encontrar a mujeres en puestos de poder. Que a los hombres las mujeres les digan lo que tienen que hacer en el ámbito rural es mucho más complejo".

“Que a los hombres las mujeres les digan lo que tienen que hacer es mucho más complejo en el ámbito rural“

Con ella coincide Conchi Prieto, tanto en la necesidad de servicios -incluidos los bancarios- como en las dificultades con las que se topan todavía las mujeres. Ella es de familia de agricultores y decidió, justo antes de la pandemia, trasformar el fruto de sus olivares en un aceite premium, al que llamó FDH por el nombre de su pueblo, Fuentelespino de Haro. Para Conchi, hay que seguir luchando: "Siempre hay quien se extraña, parece que la mujer en el campo no está bien vista, que no encaja. Todavía no se ha conseguido la igualdad y en el campo menos todavía".