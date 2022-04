En España hay más de 1.800 núcleos de población con un único habitante censado. Son los últimos pobladores de la España rural en la que el éxodo y la despoblación continúan.

Galicia y Asturias encabezan la lista de lugares donde es más frecuente encontrar pueblos con un solo vecino, pero también hallamos a estos supervivientes en el Pirineo o en la llamada Siberia andaluza. ¿Quién vive donde no vive nadie?

3.400 municipios españoles, el 42 %, están en riesgo de despoblación. Uno de cada cuatro habitantes supera los 64 años, la mayoría son hombres. En Francia, Italia o Alemania ese porcentaje es inferior al 7 %, según el último informe del Banco de España.

Comando Actualidad retrata la España remota en un momento histórico: los habitantes de la España que desaparece se siguen uniendo con el objetivo de dar el salto a la política y llegar a la Moncloa. ¿Se sienten representados?

Supervivientes oscenses

“Estoy muy contento con mi compañía, no me siento solo“

David vive solo en la única casa que queda en pie de San Martín de la Solana, en Huesca. Lo ha convertido en su medio de trabajo: un hotel que cierra en invierno y abre en verano. Lleva 20 años. “Las ventajas son la naturaleza, la libertad, el clima, el aire... Estoy muy contento con mi compañía, no me siento solo”. “Cuando el hotel está abierto, doy trabajo a 5 o 6 personas de la zona”, asegura.

En Bara, Huesca, sólo vive Sebastián. COMANDO ACTUALIDAD

“Me gusta vivir aquí porque me he criado aquí, aunque no haya ni cobertura ni servicios“

Llegar al pueblo de Sebastián es una aventura. Vive en Bara y para ir al médico, al mercado, salir o entrar de la localidad hay que circular una hora por una carretera comarcal. “Me gusta vivir aquí porque me he criado aquí, aunque no haya ni cobertura ni servicios”, cuenta. “Me gustaría formar una familia y vivir aquí para darle continuidad al pueblo, pero sé que encontrar una persona y traerla es difícil”.

“Es peor la soledad de las ciudades que la de los pueblos“

“La mujer que venga tiene que saber coger corderos” apunta su padre, que llega de visita algunos días. Sebastián trabaja en la construcción en Nocito, un pueblo vecino donde sólo vive Tirso solo. “Cada vez que bajo a Huesca a algún asunto no hago más que pensar en volver al pueblo. Es peor la soledad de las ciudades que la de los pueblos. Es una suerte ver salir el sol por las mañanas y que se te inunde la casa de luz”, confiesa a sus 74 años.