Mientras los datos reflejan un crecimiento del desierto demográfico en el interior de España, crece la reacción en los pueblos. En los últimos años las inquietudes han ido en aumento. Transporte público, carreteras, médicos, escuelas. Las demandas del mundo rural no han parado de salir a la calle a exhibirse en pancartas y manifestaciones.

Se trata de un activismo muy trabajado desde los grupos de desarrollo rural, de colectivos ciudadanos de todo tipo, que han logrado unirse en torno a una causa común, salvar a la España vaciada.

“Después de muchos años de trabajo de mucha gente, hemos conseguido entrar en la agenda política”, comenta relativamente satisfecha María del Mar Martín, portavoz de la Coordinadora de la España Vaciada. “Se está trabajando como movimiento social, queremos ser la voz de esta España Vaciada, queremos ser la interlocución de esta España vaciada con la administración y es en estos momentos en lo que estamos trabajando. No es fácil de coordinar, pero lo estamos intentando y lo estamos consiguiendo”.

María del Mar lleva 25 años trabajando en desarrollo rural desde su pueblo, Campo de San Pedro, Segovia, doscientos habitantes. Ahora está ilusionada, “lo que reivindicamos sobretodo es un reequilibrio territorial, no podemos tener un país tan desequilibrado”.

El reto de la transición energética

En la Coordinadora de la España Vaciada creen que estos territorios están ante un momento crucial. Así lo piensa Antonio Saz, de Teruel Existe, organización integrada en la Coordinadora. “Tenemos una oportunidad muy grande, porque ahora nos estamos planteando la vida de una forma diferente, no solo en el medio rural si no todos. Estamos viendo que va a haber fondos, va a haber inversión para hacer las cosas de forma diferente, está el reto de la transición energética, es un momento en el que sí va a haber cambios. Y a nosotros nos hace mucha ilusión pelearlo. No es el momento de quejarnos”.

La Unión Europea pone el foco en la despoblación. Y el interés político crece sobre ese 70% de territorio español donde vive una décima parte de la población. Ya apuntan en el horizonte nuevos partidos. Uno de ellos, con el nombre de Existimos, se ha estrenado en redes listo para competir por el nicho electoral de la España Vaciada.

Desde los observatorios de la política nacional se sigue con interés el movimiento: “Veo dificultad para que los partidos tradicionales asuman estas viejas o nuevas demandas, porque no lo han asumido durante todo este tiempo, pero ahora tienen mayor repercusión con ese movimiento de la España vaciada, y por lo tanto no sería descabellado encontrar mucha mayor fragmentación ya no de partidos autonómicos o regionalistas sino incluso provincialistas”, argumenta José Pablo Ferrándiz, investigador principal de Metroscopia.