Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han exigido este viernes ante la sede de la patronal CEOE que esta se siente a negociar subidas salariales que compensen la elevada inflación, y han advertido de una mayor conflictividad laboral.

En una concentración en la que han participado varios centenares de personas frente a la sede de la CEOE en Madrid, el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha acusado a las empresas de estar "forrándose" a costa de no subir los salarios y ha alertado de más conflictividad laboral.

"En España no hay trabajo decente si no hay subida de salarios decente", ha reclamado Álvarez, quien ha recordado que, frente al alza del 9% del IPC, la subida media en convenios ronda el 2,6%. El líder de UGT ha culpado del alza de los precios a la "subida indecente de los beneficios de empresas que se están forrando a costa de no subir los salarios".

"O hay negociación o hay conflictos" Álvarez también ha insistido en que estas movilizaciones, que continuarán el próximo 3 de noviembre con una manifestación en Madrid, no son "el final de nada sino un punto y seguido de la lucha para que la patronal se siente a negociar con propuestas". "O hay negociación o hay conflictos (…) o hay salarios o hay conflictos", ha advertido. Por su parte, el líder de CC.OO., Unai Sordo, también ha acusado a las organizaciones empresariales de falta de corresponsablilidad y ha tachado de "vergonzoso" que su apuesta sea mantener "intactos" beneficios y dividendos a costa de los salarios. "No nos vamos a resignar", ha incidido Sordo, que ha pedido a la CEOE negociar para dar "certezas" a los trabajadores de que en un plazo razonable van a recuperar el poder adquisitivo perdido. "Casi todas las cartas están sobre la mesa", ha añadido Unai Sordo , quien ha asegurado que la conflictividad laboral seguirá "en la calle y en las mesas". Por parte de CCOO Madrid, Paloma López ha afirmado que no se puede seguir teniendo los niveles de inflación actuales "con unos salarios que no recuperan la pérdida de poder adquisitivo", y ha agregado que "si no hay unos salarios dignos justos tampoco será fácil recuperar la economía con cierta rapidez y agilidad". "Venimos a decirle a la patronal madrileña que tiene una visión cortoplacista de la situación, que lastra la recuperación económica", ha dicho López, quien ha llamado a los empresarios a "sentarse a negociar y desbloquear la negociación de los muchos convenios que permanecen paralizados".