Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Ucrania denuncia un ataque ruso con misiles contra la central nuclear de Pivdennoukrainsk

El principal asesor del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Mykhailo Podolyak, advierte en un tuit que "debe entenderse" que Rusia libra "una guerra híbrida contra Europa" y que los europeos "lo ven en sus facturas". La "victoria" de Ucrania, añade, liberará a Europa "del chantaje de la Federación Rusa" y "pondrá fin" a los "altísimos aranceles".

“It must be understood: Russia wages a hybrid war against Europe. Europeans see it in their bills. 🇺🇿's victory will liberate Europe from RF's blackmail & put an end to sky-high tariffs. Tanks & IFVs are the smallest possible investment in the welfare of European families today.“