El secretario general de la ONU, António Guterres, ha considerado este miércoles que es "inmoral" que las empresas petroleras y gasistas estén registrando ganancias récord en medio de la actual crisis energética y ha instado a todos los gobiernos a gravar sus "beneficios excesivos".

"Esta codicia grotesca está castigando a las personas más pobres y vulnerables mientras destruye nuestro único hogar", ha expresado Guterres en una conferencia de prensa para presentar el informe de la ONU sobre el impacto global de la guerra en Ucrania y que, en esta ocasión, se centra principalmente en el ámbito de la energía.

“It is immoral for oil & gas companies to be making record profits from the current energy crisis on the backs of the poorest, at a massive cost to the climate.



I urge all governments to tax these excessive profits & use the funds to support the most vulnerable people.“