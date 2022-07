El Gobierno ha propuesto gravar temporalmente con un tipo del 4,8% en su margen de intereses y las comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y con un tipo del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Así se recoge en la proposición de ley que PSOE y Unidas Podemos han registrado este jueves en el Congreso.

Así, dan inicio a la tramitación parlamentaria de los nuevos impuestos, temporales y extraordinarios, para las grandes entidades financieras y las grandes empresas energéticas, tanto eléctricas como gasistas y petroleras.

Para evitar que las empresas trasladen estos impuestos al precio final de los ciudadanos, el Gobierno ha establecido en la proposición una sanción del 150% del importe que se traspase al usuario. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sería el órgano encargado de velar de que no se repercuta el gravamen sobre los clientes en el caso de las energéticas; para los bancos, la CNMC deberá colaborar con el Banco de España.

Según el Gobierno, en un escenario de elevada inflación, mientras que muchas empresas y hogares están sufriendo importantes daños económicos, hay otras entidades que están teniendo beneficios extraordinarios. Con esta medida, “lo que hace el Gobierno es que estas aporten parte de estos beneficios a la solidaridad común”, ha señalado Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso.

Desde Unidas Podemos han recordado que habían propuesto que también se incluyera esta práctica dentro del código penal. "Si vemos que no funciona, vamos a seguir insistiendo en esa mano dura", ha indicado Pablo Echenique, portavoz del partido en el Congreso.

Recaudación total de 7.000 millones de euros

El nuevo gravamen al sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023, con un total de recaudación de 4.000 millones. Como excepciones, no lo pagarán las entidades con beneficios por debajo de los 1.000 millones ni las energéticas cuyo negocio energético no sea el principal y, por tanto, no alcance el 50% de la facturación.

El impuesto "excepcional y temporal" dirigido a "las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés", según ha argumentado el Gobierno, tendrá una duración de dos años -sobre los ejercicios 2022 y 2023- y buscará recaudar 1.500 millones cada año, en total, 3.000 millones.

Por otro lado, tampoco tendrán que abonarlo las financieras con una cifra de negocio inferior a 800 millones de euros. El Gobierno no contabilizará los resultados ni la facturación de las filiales de las empresas en el exterior, y ha establecido que el gasto en este impuesto no es deducible a efectos del impuesto de Sociedades.

En este sentido, ha recordado que la protección de los clientes es una prioridad.

El Ejecutivo ha destacado que estos gravámenes van dirigidos a grandes entidades de la banca y energía, tomando como referencia las cifras de 2019, antes de la pandemia, "evitando con ello las distorsiones que podrían producirse si se considerasen los años posteriores".