Abengoa ha presentado este martes un recurso de reposición frente al auto de liquidación del procedimiento concursal abierto por el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, y lo ha acompañado de una oferta vinculante de RCP (REsource Project Management) y Sinclair por la que se comprometen a invertir en el grupo más de 200 millones de euros.

Según ha informado este lunes la multinacional a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el recurso alega que la resolución del tribunal se ha dictado "sin agotar el plazo procesal límite para la aportación de la propuesta ordinaria de convenio". Por ello, la matriz encabezada por Clemente Fernández -que rehúsa trocear el grupo- ha presentado un recurso de reposición frente al citado auto que decretaba su liquidación, reclamando más tiempo para presentar una propuesta de convenio de modo que pide un nuevo plazo.

El Consejo de Administración de la empresa ha reaccionado así a la orden judicial por la que el pasado viernes se ordenó la liquidación del procedimiento concursal de la matriz, después de que desapareciera la posibilidad de un rescate público de 249 millones a través de la Sepi y de que el fondo TerraMar inyectara otros 200 millones.

Asimismo, la oferta incorpora la disposición de RCP y Sinclair a negociar con los acreedores titulares de deuda financiera y no financiera asociada a Abengoa para definir un mecanismo que permita, "en la medida de lo posible", atender las pretensiones de dichos acreedores.

Su presidente defiende la operación

En esta línea, el presidente de Abengoa ha sostenido este martes que la financiación privada es la que "salvará" a esta compañía, y ha asegurado que la "solución" que buscan las administraciones públicas ya existe con la propuesta presentada de convenio concursal y la oferta vinculante de un inversor.

"Tal y como está la empresa, no necesita inversión pública, sino privada; la ventaja de nuestra oferta es que incluye avales privados y para 'el completo' de la compañía, se dará el dinero que necesite", ha asegurado Fernández en una entrevista en Canal Sur Radio.

"El grupo internacional que hemos traído apuesta por Abengoa, que es una empresa rescatable", ha asegurado, tras lo que ha señalado: "Nosotros hemos llegado para salvar la empresa in extremis". No obstante, no ha querido restar valor a la reunión celebrada ayer en Sevilla con la participación del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, en la que se comprometieron a "salvar lo que se pueda" de la compañía, ha insistido en que la solución que pretenden buscar las administraciones ya existe con la financiación privada.

"Lo otro es muy complejo y la empresa no está para aguantar más tiempo", ha considerado, a la vez que ha asegurado que "se dará el dinero que necesite la compañía". "Nuestra opción es inmediata, no necesita la aprobación de nadie, salvo el juez", ha indicado. Ha sostenido además que este proyecto daría "carga adicional inmediata" a la compañía, lo que supondría rescatar prácticamente a todos los trabajadores que, según ha dicho, no conocían que se iba a presentar una oferta privada porque que están "manejados" por determinados directivos.