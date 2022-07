La vida migrante en los suburbios de Casablanca: "Yo he intentado cruzar la valla 21 veces"

La periferia de Casablanca contiene demasiada frustración. En una pared, una pintada con la palabra “boza” es más que un símbolo, significa victoria y es la que corean las personas migrantes cuando llegan a Europa. Aquí, quizás alguien la escribió para celebrar la llegada a Marruecos tras un periplo doloroso de una odisea de fronteras dolorosas.

“Este no es nuestro destino. No tenemos trabajo y nunca nos darán los papeles. Apenas conseguimos comer un trozo de pan y agua”, aclara Salim a RTVE.es. Un joven sudanés de 23 años, cuyo nombre significa pacífico, que huyó de la guerra y de la miseria en Sudán hace tres años y que ahora deambula en las calles del país africano.

El abandono de las aceras y edificios de este barrio equivale a la seguridad para las personas procedentes del África subsahariana. Se echan al suelo y duermen ajenos al bullicio de la capital económica marroquí. “Aquí estamos seguros”, reconoce Omar mientras nos guía por unas calles humildes.

En un descampado un grupo juega al fútbol. “A nosotros no nos dicen nada, el problema es cuando salimos de aquí, que la policía nos llama la atención”, añade. Cada esquina está repleta de historias cargadas de la paciencia que se necesita en un país de tránsito como este. “Aquí la clave es la espera. No nos ponemos fecha, pero no dejamos de intentarlo. Queremos llegar a Europa”, asegura Salim.

La actuación policial ha sido tan dura que su rastro está en estos cuerpos, son llamativas las vendas blancas sobre pieles negras. Heridas que sangran sobre las cicatrices de otras anteriores. Su lugar de nacimiento les lleva a aguantar todo. “Salí de la guerra cuando tenía 14 años y ahora tengo 16 años”, asegura Yasin, cuyo rostro no oculta la infancia truncada de un niño que ha atravesado Chad, Libia, Argelia, Marruecos e intentó con toda su fuerza cruzar a Europa el 24 de junio. “No dije que era menor ya que no entiendo español y ellos no me entienden. Nadie me ha preguntado” , asegura. Lo esposaron y volvió para atrás. “He intentado cruzar la valla 21 veces”, interrumpe una voz entre la muchedumbre.

“Llevo en esta escuela casi dos años, las autoridades nos permiten vivir aquí. Esto es todo lo que tenemos”, aclaran. “Son tres aulas gigantes y contamos con dos plantas”, explica Tager mientras nos guía por su escondite. No hay luz ni agua. No hay baño, en el patio se acumulan los restos de quienes han ido pasando . Las paredes están llenas de grafitis y en los cartones podría escribirse el sueño Europeo de centenares de jóvenes que conviven aquí, en su mayoría procedentes de Sudán, Sudán del Sur y Chad. Al menos este refugio con techo les protege de la lluvia y del sol .

El número de heridos es mucho más alto. Algunos fueron trasladados al hospital. “A mi me llevaron con un muerto en la ambulancia. Me curaron y me devolvieron al punto de encuentro para montarme en el autobús y traernos de nuevo a las ciudades” , asegura un joven que tiene una venda en el pie.

Nadie en los bosques

“Os dejamos las ciudades para que no piséis nuestros montes”, es lo que la gendarmería de Marruecos les repite una y otra vez. De hecho, en la ciudad fronteriza de Nador, donde se produjo el salto, no queda rastro de las personas subsaharianas que allí vivían. No estaban en las calles, ni en los suburbios, bastó con un paseo en el famoso monte Gururgú para comprobar que no había nadie. El 24 de junio, tras el trágico salto y tan solo en unas horas, la policía marroquí ya se había encargado de no dejar rastro.

Oneges locales aseguran que las autoridades llevan desde el pasado mes de marzo con esta política de que nadie se acerque a los bosques. Pero lo que disimulan los bosques no lo hacen las ciudades. Allí se vive lejos del racismo y de la persecución que sufren por su condición de irregulares. “Podéis estar tranquilos, que aquí no hay nadie”, nos dice Anwar, que tiene una pequeña tienda de alimentos y que al rato muestra el carnet de policía de paisano que vigila el monte. “Si veo algún movimiento llamaré. Podéis pasear que aquí no hay nadie”, añade pensando en que somos unos turistas.

Las personas subsaharianas parecen condenadas a no poder salir del círculo de las periferias urbanas. Y cuanto más al sur, mejor, como si las mantuvieran más cerca de la puerta de salida. “Aquí el problema es el racismo”, traduce Omar cuando le insultan en la calle. “Nosotros no les hablamos y ellos no nos hablan”, explica la frontera social que existe.

Nadie tiene los ojos puestos en el Atlántico. El mar no está en sus mapas porque es demasiado costoso y no se lo pueden permitir. “Si no tengo ni que comer no puedo embarcar en una patera”, dice con desazón Salim. La única solución al alcance de sus posibilidades parece sencilla a simple vista: las montañas desde las cuales ven Ceuta y Melilla.