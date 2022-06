Los candidatos a las elecciones andaluzas del 19J se han enfrentado este lunes en el primer debate electoral, organizado por RTVE. Juan Espadas (PSOE), Juanma Moreno (PP), Juan Marín (Cs), Inma Nieto (Por Andalucía), Macarena Olona (Vox) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) han confrontado sus posiciones en un encuentro que se ha tensado cuando en los bloques sobre corrupción, sanidad o violencia de género.

El debate, celebrado en la sede del Centro Territorial de RTVE-Andalucía en Sevilla, lo han moderado la directora de dicho centro, Paloma Jara, y el director y presentador de La Noche en 24 Horas, Xabier Fortes.

Sigue el debate en directo:

1:03: Hasta aquí la narración minuto a minuto del primer debate electoral, celebrado en RTVE.

0:54: El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha sido uno de los más activos en redes durante el debate. Ha apoyado a la candidata Inma Nieto, de su mismo partido (IU).

0.50. Ha sido uno de los momentos más destacados. Moreno insiste en que quiere gobernar solo y sin Vox: "La señora Olona no cree en Andalucía".

0:39: Espadas (PSOE): "Estas elecciones significan una elección entre derechas o derechos. Hemos visto al señor Moreno sobrepasado".

0:35: Elías Bendodo (PP): "El presidente está satisfecho con el debate. Andalucía no es una tierra de crispación, es una tierra moderada y eso lo representa Moreno".

0:33: Marín asegura que "Olona le ha faltado el respeto a los andaluces", como cuando ha asegurado que las competencias para expulsar a inmigrantes son de las comunidades.

0:30: Marín (Cs): "Andalucía necesita a Ciudadanos en el Gobierno, necesitamos seguir gestionando a pesar de que la gestión no vende".

0:27: Inma Nieto (Por Andalucía): "Creo que Moreno ha quedado en evidencia en tanto que debajo de su publirreportaje no se ve reflejado en la realidad que se vive en la pequeña y mediana empresa, en las familias".

0:23: Jacobo Robatto (Vox): "Solo queda Vox a la hora de cambiar esta política que sigue un consenso progre".

0:21: Intervenciones tras el debate. José Ignacio García (Adelante Andalucía): "Vox siempre es fuerte con los débiles y débil con los fuertes"

0:14: Este ha sido el minuto de oro de todos los candidatos.

0:13: Crónica del debate. Moreno insiste en gobernar solo sin Vox y Espadas se erige como el "único" capaz de "frenar a la ultraderecha"

0.10. Aquí puedes repasar algunos de los momentos más destacados del debate, como este rifirrafe entre Marín y Nieto sobre la corrupción.

0:04: Finaliza el debate electoral en RTVE.

0:03: Moreno: "Apelo a esa mayoría serena, que no chilla, que sabe gobernar para todos. Hagamos juntos esa Andalucía posible".

0:02: Espadas. "El 19 de junio ningún voto progresista se puede quedar en casa. El voto útil para parar a la ultraderecha es el voto para el PSOE".

0:00: Marín habla a los votantes en segunda persona. "Lo has hecho tú, que buscas el tiempo debajo de las piedras para cuidar de tu familia. No te dejes engañar, déjate ya de que te cuenten historias, no pares lo que funciona, lo que funciona es un Gobierno con Cs en Andalucía".

23:59: Nieto niega que "lo del 19 de junio esté decidido". "Ya nos han escrito otras veces el guion y no ha funcionado. Si crees que necesitas fortalecer los servicios públicos, mejores condicione sd evida y trabajo, puedes votar Por Andalucía".

23:58: Olona: "Hay que eliminar el despilfarro público, hay que luchar contra la inmigración ilegal, hay que defender el mundo rural y nuestras tradiciones del fanatismo climático. Andalucía va a volver a ser protagonista de la historia"

23:57. Comienza el minuto final de los candidatos. Rodríguez hace un llamamiento para que "nadie se quede en casa". "No dejes que otros hagan política por ti porque nos pasan por encima". Reivindica que los andaluces tengan "voz propia".

23:56: Rodríguez: "Hay que acabar con las dietas en el Parlamento y las ayudas del alquiler a los altos cargos".

23:54: Olona critica el "sectarismo en la educación" mostrando una referencia a la prohibición de la caza en un libro de texto. Moreno responde que la candidata de Vox es "experta en descontextualizar todo y buscar siempre lo que favorece a ella".

23:52: Espadas: "Hemos visto qué significa la ultraderecha y sus planteamientos contra la Constitución, contra el Estatuto de Autonomía y contra los derechos humanos. Hace falta un Gobierno del PSOE que frene a la extrema derecha".

23:51. Marín acusa a Olona de "querer un Gobierno en Andalucía fuerte para chantajear a Sánchez".

23:49. Rodríguez reivindica Canal Sur y Olona critica el gasto en una "administración paralela". Moreno asegura defender los intereses de los andaluces.

23:47. Olona pregunta a Espadas si aprueba las políticas de Sánchez y acusa a su partido de pactar con "quien se ríe de los andaluces".

23:45. Moreno pide una mejora en la financiación económica ya que "Andalucía pierde cuatro millones de euros al día", y acusa a Espadas de no apoyar esta reclamación.

23:42: Espadas, sobre los acuerdos de Gobierno. "La única diferencia es la película que elijamos. Usted elige siempre la misma, Frankenstein, pero le recomiendo que tenga cuidado porque vaya a ser que le elijan la del Exorcista y entonces probablemente usted acabe mucho peor". Le acusa de querer pactar con Vox ya que dijo que el Gobierno de Castilla y León estaba "muy bien".

23:41: Olona: "Su modelo territorial se basa en el odio a España o en su desconocimiento. España no es un Estado plurinacional, es una nación y Andalucía es una parte esencial de ella".

23:39: Nieto: "El PP ha sido un problemón en la gestión de lo público, el PP comparte agenda económica con Vox". Pregunta a Moreno por los casos de corrupción de su partido en Almería y los contratos por las mascarillas.

23:36: Marín rechaza pactar con Vox y con PSOE. "Vox quiere utilizar Andalucía como un trampolín a Andalucía, les da igual los andaluces". A Espadas le recrimina querer subir el impuesto de sucesiones y donaciones. A Olona le pregunta si "alguna vez ha gestionado alguna vez algo" y ella responde que ha gestionado una sociedad pública.

23:34. Rodríguez critica el centralismo en las políticas desde el Gobierno en Madrid y en Sevilla. Pide que sedes de instituciones estatales vayan a Andalucía. "El centralismo es una losa para el desarrollo de los pueblos del Estado".

23:31. Olona: "La gran traición de Moreno es que se ha limitado a gestionar el cortijo socialista y su herencia". Aprovecha para responder a Rodríguez sobre su comparación con la inmigración actual y la andaluza en los años 50. "¿Cómo se atreve a comparar? No iban machete en mano atacando a los alemanes". La candidata de Adelante Andalucía le responde: "Racista".

23:29: Moreno: "Yo quiero gobernar solo. La única posibilidad para Espadas sería sumar ocho partidos de izquierda. La señora Olona no cree en Andalucía, ha dicho que no cree en la autonomía y ha dicho que quiere delegar las competencias en sanidad y educación para que Sánchez las gestione".

23:29: Espadas: "No nos vamos a abstener para que Moreno tenga la posibilidad" de gobernar.

23:27. Marín: "Aspiro a reeditar el Gobierno de PP y Cs. Si no, lo que va a haber es lío, bronca, follón".

23:25. Se retoma el debate con el bloque de pactos.

23:24. El momento más tenso del debate ha sido este enfrentamiento entre Olona y Rodríguez sobre igualdad y violencia de género.

23:22. Aquí puedes ver el rifirrafe entre Espadas y Moreno a cuenta de la economía.

23:21. Momento de pausa en el debate.

23:20. Cierra el bloque Marín hablando sobre conciliación. Propone que las familias con dos hijos sean consideradas familias numerosas.

23:17. Espadas pide bajar las ratios en educación y Moreno replica que no sabe por qué Espadas no lo hizo durante sus años en política.

23:14: Olona acusa al resto de partidos de usar a las mujeres "para hacer política". Promete acabar con los "chiringuitos" que se dedican a "pintar los bancos de colores". Nieto ironiza con esta "propuesta de calado" y enumera sus propuestas: reforzar la atención primaria, reducir los conciertos y la ratio en las escuelas, entre otras.

23:13. Así ha sido el rifirrafe entre Olona y Espadas sobre el "cortijo socialista".

23:11. Marín saca pecho de la gestión de la Junta y asegura que hay más santiarios y más docentes que en 2018. Se enfrenta a Nieto y a Espadas sobre las inversiones en dependencia.

23:09. Nieto acusa al presidente de la Junta de cerrar hospitales y despedir 8.000 sanitarios y 3.000 docentes. "Le veo a usted venido arriba en banderilla, si quiere cuando terminemos nos firma un autógrafo a todos".

23.07. Moreno: "Si yo cierro los ojos el discurso del señor Espadas es el mismo de 1990, y no extraña porque lleva desde 1990 en cargos de la Junta". Reivindica que "en tres años y medio hemos hecho más que en una década". Espadas responde que los logros corresponden al Gobierno de Sánchez y a los anteriores Gobiernos socialistas de la Junta.

23.06. Espadas asegura que los presupuestos de la Junta en manos de PP y Cs han significado "retrocesos en igualdad".

23:04. Olona: "Han creado víctimas de primera y de segunda categoría y tenía que aparecer una formación com Vox llena de amor por España para hacerles frente y le sprometo que a eso me dedicaré". Rodríguez: "Si no fuera por el movimiento feminista las mujeres no podríamos presentarnos a las elecciones, por eso está usted aquí hoy".

23:02: Sigue el duro enfrentamiento entre Rodríguez y Olona. La candidata de Vox asegura que el feminismo que representan es "puro hembrismo". Responde Rodríguez: "Por el feminismo está usted aquí hoy". Olona: "Nosotros no criminalizamos al hombre".

23:00. Olona insiste en que "la violencia no tiene género". "El hombre no mata, mata un asesino, el hombre no maltrata, maltrata un maltratador". Asegura que han levantado la bandera de igualdad entre españoles y que Rodríguez ha criminalizado al 50% de españoles. Eleva el tono contra la candidata de Adelante Andalucía: "Sus insultos son galones en mi pecho".

22:59. Nieto a Moreno: "Las cosas no se han hecho bien".

22:57: Marín reivindica los avances en servicios sociales: "Tenemos récord de inversión en educación". Replica también a Olona que las competencias para expulsar a inmigrantes no son de las comunidades.

22:55: Rodríguez responde a Olona. "Me parece difícil que usted sepa lo que siente una mujer andaluza andando por la calle porque usted ha andado poco por las calles de Andalucía". Le acusa de enfrentarse siempre a los más débiles -"son la derecha cobarde"- y usar "los mismos tópicos que se usaban contra los andaluces en el norte de Europa".

22:53: Moreno vuelve a recordar a Espadas que fue consejero en la etapa de Chaves y Griñán en la presidencia de la Junta y le pide "rigor".

22:51. Espadas utiliza el discurso de Olona para interpelar a Moreno sobre un posible pacto con Vox: "La señora Olona represente ese discurso racista, que ofende a los ciudadanos y no habla de la Andalucía real". Emplaza al presidente de la Junta a "hablar" para no escuchar las "ofensas" de la candidata de Vox.

22:49. Comienza el segundo bloque, dedicado a educación, sanidad e igualdad. Olona: "Nunca una mujer, nunca una persona homosexual ha caminado por las calles de Andalucía con tanta inseguridad como ahora". Insiste en criticar el "efecto llamada" y asegura que "no todas las costumbres son respetables, porque en España se tienen que cumplir mis leyes, acordes con los valores occidentales".

22:48: Los partidos cierran el bloque económico con sus propuestas.

22:46. Olona promete "meter una auténtica tijera de poder" para acabar con cualquier gasto superfluo. Denuncia que "el cortijo socialista" creó una administración paralela durante sus décadas en el poder y Espadas responde: "Cuando usted habla de tijeras o de motosierras se está refiriendo a los empleados públicos. Yo le pido respeto a los empleados d ela Junta de Andalucía". "Ya está bien, le pido respeto para la gente que nos está viendo".

22:44: Marín: "No estoy dispuesto a que los andaluces paguen más impuestos que la media nacional". Asegura que los tramos auonómicos del IRPF han beneficiado a más de cuatro millones de andaluces. Rodríguez le pregunta que "cuánto dinero" ahorran estos cuatro millones y responde que "uno de cada cuatro parados de España son andaluces".

22:43: Moreno insiste: "Gobernar en pandemia es complicado. Hemos tomado decisiones acertadas y hemos conseguido que la economía andaluza salga mejor que otras economías".

22:41: Espadas pregunta a Moreno si está a favor de la subida del SMI o de la reforma de las pensiones "que beneficia a los andaluces y a los datos que nos trae aquí". Le acusa de "apuntarse méritos ajenos", que corresponden al Gobierno de España.

22:40. Nieto ataca a Moreno por no usar los recursos disponibles para la recuperación tras la pandemia. "El dinero guardado y presumiendo de superávit".

22:39. Así ha sido el minuto inicial de los seis candidatos.

22:38: Rodríguez: "El dinero que se rebaja en los impuestos es el dinero que se les saca de los bolsillos a los andaluces en servicios públicos". Critica que la rebaja de impuestos solo afecta a aquellos con herencias de más de un millón de euros.

22:35. El líder de Vox, Santiago Abascal, respalda a su candidata.

22:34: Enfrentamiento entre Marín y Olona. La candidata de Vox: "Ustedes son el felpudo de Sánchez".

22:32: Olona: "Tumbamos esos presupuestos porque ustedes cometieron fraude". Acusa al presidente de la Junta de usar la pandemia como "excusa" para "gestionar la herencia socialista".

22:31: Primer rifirrafe entre Moreno y Espadas. "De esos cinco millones a los que les ha bajado los impuestos, ¿a cuántos les ha bajado más de cinco euros al mes?"

22:29. Moreno: "Es evidente que soy el hombre de moda esta noche, soy la diana de todos". Asegura que Vox y PSOE coinciden en sus críticas, como coincidieron "tumbando los presupuestos". Espadas le recrimina que "se haga la víctima".

22:28. Espadas lamenta que a Moreno le falta capacidad de inversión. "Su bajada de impuesto beneficia a los que más tienen".

22:26. Critica que el Gobierno mandara tanquetas policiales tras las protestas en la Bahía de Cádiz contra el cierre de Airbus de Puerto Real.

22:24: Rodríguez: "Me parece que de las cosas de las que ustedes presumen en realidad no significan mejoras en la realidad de las familias". Reivindica un "cambio del modelo productivo" para no vivir solo de la agricultura y el turismo.

22:23. Olona a Moreno: "Su sonrisa no solo no es real, sino que es hiriente".

22:22: Inma Nieto critica que "las recetas" aplicadas por la Junta de PP y Cs "ya están fracasadas".

22:20. Responde Moreno: "Hemos hecho cosas que han mejorado la economía andaluza, hemos bajado la presión fiscal". Reivindica la creación de empleos, la mejora en inversión extranjera o exportaciones. "Vamos a seguir haciendo reformas", promete.

22:17. Comienza el debate con el bloque económico. Marín reivindica la mejora en los datos de paro: "Hemos superado a Cataluña en número de afiliados y autónomos". Promete bonificar un 30% la cuota de autónomos. Espadas responde que la economía andaluza "no está mejor" desde que llegó Moreno al poder. "A Moreno lo define la frase de ni una mala palabra pero ni una buena acción".

22:15. Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía). "Queremos ser ese partido de la defensa de Andalucía, que toma sus decisiones aquí".

22:14: Macarena Olona (Vox). "Soy de Alicante y orgullosa de ello. Yo quiero que mi hijo crezca aquí y tenga el accento andaluz de mi abuela".

22:13: Inma Nieto (Por Andalucía) comienza con un recuerdo a las víctimas de violencia de género. "Nuestro objetivo es desplegar la agenda feminista, conseguir condiciones de vida digna y lichar contra el cambio climático".

22:12. Juan Marín (Cs). "En estos cuatro años, Andalucía ha pasado de ser el vagón de cola a la locomotora de la economía de España".

22:11: Juanma Moreno repasa su primera legislaura como presidente de la Junta. "Hemos tenido estabilidad institucional y hemos dado una buena imagen al resto de España".

22:10: Minuto inicial de Juan Espadas, candidato socialista. "En esta legislatura hemos visto cómo el PP y una política de derechas ha hecho retroceder los recursos públicos. Andalucía necesita un Gobierno de progreso"

22:08: Comienza el debate.

22:00. Ya está todo preparado para el inicio del primer debate a seis entre los candidatos a las elecciones del 19J. Así ha sido la foto de grupo.

21:48: En este hilo de los compañeros de RTVE Andalucía puedes ver cómo ha sido la llegada de los seis candidatos al debate.

21:43: También ha tenido un mensaje político la llegada del candidato socialista, Juan Espadas, que se ha acercado a saludar a los trabajadores de Canal Sur concentrados.

21:42: Inma Nieto, la candidata de Por Andalucía, ha llegado en taxi para reivindicar su apoyo a este sector.

21:31: Así se desarrollará el debate.

21:26: La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha acercado a hablar con los trabajadores de Canal Sur en huelga, que se encuentran concentrados en la puerta de la sede del debate.

21:24. Ya están los seis candidatos en el centro territorial. Tanto Teresa Rodríguez como Inma Nieto lo han hecho en taxi.

21:16: Los participantes llegan por orden de menor a mayor representación en el Parlamento de Andalucía.

21:01: Empiezan a llegar los candidatos a la sede del centro territorial, donde se celebrará el debate. A esta hora ya se encuentra allí el candidato de Ciudadanos, Juan Marín,

20:50: Antes del debate puedes comparar aquí los programas electorales de los partidos.

20:44: El presentador de La noche en 24 horas, Xabier Fortes, y la directora del Centro Territorial de RTVE en Andalucía, Paloma Jara, serán los moderadores de esta noche. El debate se celebrará en Sevilla, en la sede de este Centro Territorial.

20:35: Se enfrentarán por primera vez Juan Espadas (PSOE), Juan Manuel Moreno (PP), Juan Marín (Cs), Inma Nieto (Por Andalucía), Macarena Olona (Vox) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía).

20:30: Bienvenidos a la narración minuto a minuto del primer debate electoral en la campaña de las elecciones andaluzas. RTVE organiza un encuentro que se podrá seguir a partir de las 22:05 en La 1, el Canal 24 horas, RTVE.es, RTVE Play y Radio 5.