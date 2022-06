Escrivá plantea un nuevo esquema de protección para los autónomos con cuatro tipos de cese de actividad

El Gobierno ha propuesto un esquema permanente de protección social para los autónomos, con cuatro tipos de cese de actividad y una prestación mínima por el 50% de la base durante seis meses, en el marco de la negociación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales que aún no tiene visos de acuerdo.

Este lunes se han reunido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; los agentes sociales y las organizaciones de autónomos representativas, UPTA y ATA, para abordar la propuesta que el Gobierno de la semana pasada con respecto a los tramos del nuevo sistema de cotización, así como la nueva protección social.

24 horas - Álex Martínez: "Ser autónomo es muy positivo, pero en este país no tanto" - Escuchar ahora

"Las posturas siguen muy alejadas", apuntan desde ATA

Por el contrario, el presidente de la asociación ATA, Lorenzo Amor, ha indicado a RTVE.es que "las posturas siguen alejadas" respecto al sistema de cotización, ya que la tabla planteada por el Gobierno para los próximos tres años es "inaceptable" y supone un incremento de las cuotas para casi un millón de autónomos. "La propuesta está muy alejada de lo que los autónomos pede asumir hoy", ha señalado.

Respecto a la ampliación de la protección social para estos trabajadores por cuenta propia, Amor ve "más consenso, más puntos de encuentro". "Al autónomo que gana 1.700 euros no se le puede subir 1.200 euros de cotización el año que viene, ni a un autónomo que gana 1.900 euros subirle 1.700", ha apuntado Amor.

No obstante, ha alertado que "o el Gobierno acerca su propuesta" de cotizaciones a la que propusieron ATA y las patronales CEOE y Cepyme, o "no podremos estar en ningún tipo de acuerdo". Abad insiste en la urgencia de cerrar el acuerdo para poder poner en marcha este sistema en 2023. "No podemos seguir mareando", ha concluido.