Elon Musk planea recortar un 10% la plantilla de Tesla por un "mal presentimiento" sobre la economía

Por otro lado, Musk ha anunciado en Twitter que ha pospuesto su evento AI Day (Día de la Inteligencia Artificial) del 19 de agosto al 30 de septiembre debido a que espera tener para entonces un prototipo de Optimus, su robot humanoide. "El Día de la Inteligencia Artificial de Tesla se retrasa al 30 de septiembre, ya que es posible que tengamos un prototipo de Optimus funcionando para entonces", apunta el directivo en el tuit.

“Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then“