En 2030, la ropa con la que nos vestimos deberá ser “más duradera, reparable, reutilizable y reciclable a fin de luchar contra la moda rápida, la basura textil y la destrucción de los productos textiles no vendidos”. Ese es uno de los objetivos que se propuso la Comisión Europea el pasado marzo, bajo el marco del Pacto Verde Europeo, que busca convertir el continente en una región “climáticamente neutra”, es decir, que no produzca emisiones netas de gases de efecto invernadero en el año 2050.

Paradójicamente, esta información podría estar detrás del ‘pánico’ que se desató en redes sociales en torno al portal asiático de moda Shein. El rumor sobre su cierre en Europa provocó que miles de usuarios, alarmados, planearan sus últimos pedidos de ropa en la gran plataforma china antes de que alguna institución –llegó a hablarse hasta de la Organización Mundial de la Salud (OMS)– cerrara sus puertas a sus clientes europeos.

Lejos de marcharse, la compañía instalará en España una tienda ‘pop up’. Durante cuatro días, del 2 al 5 de junio, Shein dispondrá de un establecimiento físico en Madrid, a escasos metros de uno de sus principales competidores –Zara–, y al que se prevé que cientos de personas se desplacen para adquirir prendas low cost sin esperar a que lleguen a casa.

Pese a que ni Shein ni ninguna otra marca dejará de operar en Europa a corto plazo, cada vez son más las demandas para que el sector de la moda reajuste su modelo de negocio. No solo para adaptarse al marco legislativo de los países en los que operan, sino porque garantizar la sostenibilidad medioambiental exige cambios drásticos.

¿De dónde viene la ropa que usamos a diario?

La ropa que encontramos en las tiendas, en su inmensa mayoría, no se fabrica en España, ni siquiera en Europa. Según los datos de Eurostat hasta 2020, la ropa consumida en el continente proviene principalmente de China, Bangladesh y Turquía. De los 69.000 millones de euros en los que están valoradas esas importaciones, un tercio, en torno a 21.000 millones, vienen únicamente de Pekín.

El negocio de la moda, que desde hacía años no paraba de crecer, se estancó con la crisis del coronavirus, ya que durante varios meses tanto la entrada como la salida de productos estuvo paralizada. No obstante, Europa no se ha caracterizado nunca por ser un continente exportador, sino que más bien ha optado por traer mercancía del exterior.

Pese a ello, Eurostat remarca que, dentro de los Estados miembro, Italia es el que más exporta fuera de Europa (un 33%, equivalente a 10.000 millones de euros). Le siguen, aunque a cierta distancia, Alemania (17%, 5.000 millones), España (14%, 4.000 millones) y Francia (13%, cerca también de 4.000 millones).