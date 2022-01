El horror que oculta la moda rápida

Imaginen una profesión —la abogacía, por ejemplo— en la que el 98% de los trabajadores no ganasen lo suficiente para vivir. No nos referimos a vivir con lujos, sino a subsistir: techo, comida, abrigo. ¡Un 98%, desamparado! Impensable. Y, sin embargo, eso es lo que ocurre exactamente con la moda. El 98% de los profesionales que trabajan en la confección de ropa no pueden vivir de su trabajo, ni aun echándole horas extras. La gran mayoría de ese porcentaje son mujeres. Así que el resumen sería: las personas que fabrican lo que vestimos tienen un perfil muy concreto. Mujer joven de un país subdesarrollado. La moda puede ofrecer precios tan bajos porque se basa en un modelo de explotación.

Esa es la denuncia de libros como Fashionopolis (Dana Thomas), Manual anticapitalista de la moda (Tansy Hoskins), Loved Clothes Last (de Orsola Castro, líder del movimiento Fashion Revolution), Tu consumo puede cambiar el mundo (Brenda Chávez) o La moda justa, de Marta D. Riezu, a quien Página Dos entrevistó esta semana (vídeo en la imagen superior).