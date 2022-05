Según el think tank estadounidense, una contraofensiva ucraniana ha logrado recuperar Toshkivka, una de las localidades que se encuentran entre Popasna y Severodonetsk. Por su parte, el ejército ruso también continúa sus operaciones ofensivas para cortar las líneas de comunicación terrestres al noreste de Bakhmut.

Sábado 29 de mayo, día 94 de la guerra: Rusia asegura que ha conquistado Limán y continúa los ataques a Severodonetsk

El ejército ruso ha anunciado la conquista de la localidad de Limán, en el este de Ucrania, un cruce de caminos que abre el camino a las principales ciudades de Sloviansk y Kramatorsk. En un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmando así el anuncio hecho el día anterior por separatistas prorrusos en el este de Ucrania sobre la toma de esta ciudad.



Mientras, en Severodonetsk, las fuerzas rusas han comenzado "los asaltos directos" a las zonas edificadas de la ciudad, según el informe del Instituto para el Estudio de la Guerra. La localidad aún no ha sido completamente rodeada, lo que podría dificultar los avances rusos, ha añadido.



En otros frentes como Izyum, las operaciones rusas siguen estancadas y es probable que Moscú no pueda aumentar el ritmo de sus avances. Una situación similar se vive en la región de Járkov, donde las posiciones permanecen en gran medida estáticas en el noroeste, sin ataques importantes por parte de las fuerzas rusas o ucranianas, ha explicado el think tank estadounidense.