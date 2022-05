La prostitución no es legal ni ilegal en España; está instalada en un limbo de alegalidad que la mantiene presente en calles, clubes y pisos de alquiler, y que deja desprotegidas a miles de mujeres. Abordar esta realidad está pendiente desde hace años, pero no termina de producirse ningún movimiento político en firme que remueva los cimientos de esta práctica de alguna manera, como ya ha ocurrido en otros países del entorno.

La vía de intervención por la que apuesta el Gobierno es la abolición, aunque el planteamiento del ala socialista está lejos de obtener un consenso político teniendo en cuenta, como se ha podido ver esta semana, que la división de posturas afecta incluso a los partidos de izquierda. Además, existen discrepancias internas en Unidas Podemos (los socios del Ejecutivo de coalición) y ni siquiera hay entendimiento dentro del feminismo.

Por tanto, el antiguo debate sobre si se debe abolir, regular o despenalizar la prostitución sigue abierto y estancado.

01.29 min El de bate entre abolir o legalizar la prostitución está más vivo que nunca. Conocemos a prostitutas que la ejercen de forma voluntaria y a personas que fueron obligadas a prostituirse y han sufrido malos tratos, vejaciones y violaciones

Varias posturas y muchos matices Toda las fuentes consultadas afirman que es muy difícil conocer las dimensiones de la prostitución en España por la opacidad que existe y por la ausencia de legislación específica; de momento, ofrecer sexo por dinero no es ilegal, pero sí es delito sacar provecho de la prostitución ajena a través de coacción o engaño. Uno de los pocos datos que ayudan a contextualizar lo ofrece el CIS de 2008 (el más reciente), que indica que el 32,1% de los hombres ha reconocido haber pagado al menos alguna vez en su vida por sexo. Respecto al número de mujeres en situación de prostitución, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO) apunta a 45.000, aunque hay estudios que elevan esa cifra por encima de las 100.000. Tampoco es posible conocer con exactitud cuántos locales de alterne hay, en qué espacios se ejerce la prostitución o cuánto dinero mueve. Por todo esto, abordar cualquier cambio es profundamente complejo, como también lo es aproximarse a las distintas posturas defendidas desde el activismo. Actualmente, la mayoría de países se enfrentan a la prostitución a través de uno de estos tres sistemas: abolicionista (el que reconoce la situación y lucha por su erradicación), prohibicionista (el que la prohíbe y castiga) y reglamentista (el que tolera y regula la actividad como un trabajo). La prostitución en España, una actividad no regulada pero sí castigada en caso de proxenetismo y trata Sin embargo, no todo es blanco o negro y dentro de cada posicionamiento puede haber matices o, incluso, varias formas de denominar lo que se defiende; hay quienes hablan de despenalización y se definen como activistas proderechos, por ejemplo. Además, resulta llamativo que una parte crea que el abolicionismo es prohibicionismo camuflado y otra piense que el activismo proderechos es el disfraz del regulacionismo. Por si fuera poco y por constatar cómo de intrincado es el tema, hay algunas voces que creen que plantearlo como un "debate" es erróneo y ven perjudicial que se contrapongan continuamente las posturas: "Para mí no hay debate ya. El debate, hace 26 años, lo veía correctísimo, pero para mí en estos momentos ese debate solo beneficia a la gente que explota a seres humanos", sostiene Rocío Mora, presidenta de APRAMP, una asociación que trabaja para prevenir y erradicar la explotación sexual y la trata.

Voces que defienden el abolicionismo: “La prostitución es esclavitud” Su visión se enmarca dentro de lo que puede definirse a grandes rasgos como abolicionismo, que es "la única opción" que también contempla la abogada Nuria González, que preside la Asociación Internacional L'Escola. "No hay ninguna más. Es como si me preguntaran que cuál es la manera correcta de abordar la esclavitud, pues claro que abolirla. Los derechos humanos no se negocian", sostiene González, que considera la prostitución como una forma de violencia de género y ve indisociable esta práctica de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Las defensoras del abolicionismo recalcan que más del 80% de las mujeres prostituidas en España lo hacen forzadas, citando cifras difundidas por la Policía, y creen que abolir la prostitución es la única vía para acabar con el "comercio" sexual de las personas. Esto pasa por abolir toda la reglamentación relacionada con la prostitución y cerrar los espacios donde se practica, pero no se trata, precisan sus defensoras, de prohibir como tal. El abolicionismo pone "los derechos humanos en el centro" y entiende a la mujer prostituida como víctima, mientras que el prohibicionismo castiga penalmente a todas las partes que intervienen en el ejercicio de la prostitución, incluyendo a la persona prostituida. Además de esto, algunas voces a favor del abolicionismo ven imprescindible sancionar a los demandantes de prostitución, como contempla la proposición de ley registrada este jueves por el PSOE. González va más allá y habla de "señalar, perseguir, multar y agobiar al putero hasta que no se pueda mover". Solo así, dice, los jóvenes entenderán que "acceder" al cuerpo de una mujer por dinero "no es aceptable en una sociedad en la que se respeta a las personas". “La prostitución es la deshumanización, la despersonalización y la cosificación más absoluta“ Amelia Tiganus sabe bien de lo que habla cuando describe el funcionamiento del "sistema prostitucional" porque ella fue una de esas millones de jóvenes que terminan siendo explotadas sexualmente para beneficio económico de terceras personas. Nació en Rumanía, sufrió su primera violación múltiple a los 13 años y vivió un auténtico calvario entre los 18 y los 23 años. "Acabé vendida a un proxeneta español por 300 euros y fui explotada sexualmente durante cinco años", relata en una conversación con RTVE.es en la que también explica que, después de haber salido de ese "campo de concentración para mujeres empobrecidas" con la ayuda del feminismo, ha decidido convertirse en activista para evitar así que más jóvenes pasen por su "tortura". Tiganus se muestra como una firme defensora del abolicionismo y rechaza que un Estado pueda nutrirse de la prostitución ajena a través de los impuestos, porque supone convertirse en un "Estado proxeneta". "(La prostitución) es la deshumanización, la despersonalización y la cosificación más absoluta que puede haber, y convivimos con ello e incluso nos atrevemos a llamarlo trabajo", critica.

Otras mujeres defienden los "derechos de las trabajadoras sexuales" Esa última frase de Tiganus alude, bajo la crítica, a lo que pide el regulacionismo: que la prostitución sea considerada un trabajo. En general, quienes defienden este modelo consideran que la prostitución es una práctica inevitable que no se puede erradicar, y lo que proponen es establecer un sistema de control que la regule y permita a las prostitutas someterse a controles públicos, especialmente al control sanitario. Fuensanta Gual, presidenta de la Asociación CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) y doctora defiende a un colectivo que, de forma generalizada, está etiquetado como "regulacionista", pero ella asegura que no se sienten identificadas con esa palabra. Prefieren definirse como activistas "proderechos" porque lo que hace el regulacionismo, dice, es establecer dónde, cuándo y de qué manera se puede o no ejercer la prostitución y, si no aceptas esas reglas, quedas fuera de la ley. “La prostitución es un intercambio consentido de servicios sexuales entre personas adultas“ "Los países regulacionistas tienen una prostitución legal que beneficia a los empresarios, que tienen seguridad jurídica, pero realmente no está hecho para para defender los derechos de las trabajadoras sexuales (...) Nosotros nos llamamos pro derechos en el sentido de que estamos a favor de que la prostitución quede fuera del Código Penal (de despenalizarla), excepto las cosas que ya son delito, por supuesto, como la explotación, los abusos, la prostitución forzada...", argumenta. También se definen como proderechos los miembros del polémico sindicato OTRAS, que reclama la “descriminalización del trabajo sexual en todas sus formas, en base a leyes que aboguen por sus “derechos laborales y humanos”. Según expone en su página web, sus miembros están “absolutamente en contra” de la trata y el tráfico de personas para fines de explotación sexual, y de cualquier otro tipo, pero piden que no se confundan estos delitos con “el libre ejercicio del trabajo sexual”. Desde su punto de vista, la prostitución es “un intercambio consentido de servicios sexuales entre personas adultas” y ven importante diferenciar entre proxenetas y empresarios.