¿Es España el tercer país con mayor consumo de prostitución del mundo?

No. A pesar de que es una información que se lleva años difundiendo -incluso desde las administraciones públicas-, su origen es una mala interpretación de un informe de la ONU, como lleva tiempo denunciando en su blog Malaprensa el periodista Josu Mezo. En concreto, el dato parte del informe The globalization of crime. A transnational organized crime threat assessment. En su página 49, se recoge que en España el 39% de los hombres en España han pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales y que este es un "valor atípico en Europa" como lo es el de Puerto Rico (61%) en América del Norte. "La cifra comparable es aún mayor en Tailandia (73%)", añade el informe.

Tal y como explica Mezo, este párrafo se ha acabado interpretando como que solo Puerto Rico y Tailandia tienen un mayor consumo que España. Los datos de la ONU fueron recogidos en un informe de una asociación de atención a la mujer prostituida y malinterpretados después por la revista Marie-Claire, que es la fuente que cita la Fundación Scelles para afirmar que "España es el tercer consumidor de prostitución del mundo tras Tailandia y Puerto Rico".

Además de la malainterpretación, el dato de la ONU es de un informe de 1998, que a su vez usa datos para España de 1990, por lo que son 18 años más antiguos que los últimos del CIS.