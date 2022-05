Elon Musk anuncia que votará a los republicanos en las próximas elecciones

El CEO de Tesla, Elon Musk, ha señalado que "ya no puede apoyar" a los demócratas, y que en las próximas elecciones de Estados Unidos "votará a los republicanos".

"En el pasado voté por los demócratas porque eran (principalmente) el partido de la bondad, pero se han convertido en el partido de la división y el odio, así que ya no puedo apoyarlos y votaré por los republicanos", ha escrito en Twitter. "Ahora, vean cómo se desarrolla su campaña de trucos sucios contra mí", ha agregado Musk.

“In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.



But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.



Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … ��“