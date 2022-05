El Ministerio de Igualdad ha asegurado este viernes que la Seguridad Social será quien asuma desde el primer día el pago por las bajas de reglas dolorosas, incluidas en el anteproyecto de ley del aborto, y no por la empresa. Así lo ha podido saber RTVE por fuentes de la cartera dirigida por Irene Montero, las cuales también han indicado que no se exigirá un mínimo cotizado como con otras incapacidades temporales (IT) comunes.

El borrador, que irá al Consejo de Ministros del próximo martes, no incorpora finalmente un número de días concretos de baja, sino que serán los que necesite cada mujer. Se estima que alrededor de un 7 % de las mujeres tienen menstruaciones incapacitantes.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, lo ha confirmado en un tuit: "Vamos a reconocer por Ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial que será costeada por el Estado desde el primer día". "Avanzamos para que ya no sea normal ir al trabajo con dolor y para acabar con el estigma, la vergüenza y el silencio en torno a la regla", ha añadido.

Desde el Ministerio de Seguridad Social han indicado que ellos no hablan de lo que no está aprobado; sin embargo, "no lo desmienten". Su titular, José Luis Escrivá, aseguró este jueves que el Ejecutivo estaba trabajando "internamente" en dicha ley, que aún se encuentra "en proceso de trabajo interno de discusión en los órganos colegiados del Gobierno".

"Nuestra posición es que esta ley tiene que armonizar dos elementos: mejorar la protección de las mujeres y también impulsar su participación en mejores condiciones del mercado de trabajo", subrayó.