Lluch empezó a fumar a los 12 años. Ahora tiene 15 y quiere explicar su historia porque cree que puede ser útil para otros. "Empecé con la marihuana por las amistades. Un día, un amigo me trajo marihuana y me dijo 'vamos a probarlo'. Primero fue un día, luego el fin de semana, después otro fin de semana, y así hasta que, sin darme cuenta, fumaba casi todos los días”.





Los porros le han traído más de un problema con amigos y muchas discusiones familiares. El consumo de cannabis le llevó a abandonar su máxima ilusión: el rugby. Empezó a faltar, a desmotivarse y acabó dejándolo. Aunque sus padres han estado siempre ahí, ha sido duro.

“La terapia me está ayudando a dejar de consumir“

“Me sabe mal el dolor que he causado a mi familia", se arrepiente Lluch. "Ahora estoy haciendo una terapia que me está ayudando a dejar de consumir", explica satisfecho porque está "consumiendo menos" desde que ha entrado a formar parte del grupo terapéutico. "Veo las cosas de otra manera“, resume Lluch.

Adictos a la marihuana

Lluch reconoce que es adicto y que quiere acabar con esa adicción. Cuando no tiene nada para fumar se aburre y cree que nada tiene sentido. “Yo pensaba que lo tenía controlado", recuerda. "La gente te va diciendo: 'oye, ten cuidado que estás cambiando', pero tú no te das cuenta y piensas que lo tienes todo controlado y que a ti no te va a pasar nada”, explica el joven.

“No te das cuenta y piensas que lo tienes todo controlado, que a ti no te va a pasar nada“

Lleva un tiempo siguiendo una terapia para dejar su adicción en la Fundación Orienta, en Gavà (Barcelona). Allí ha conocido a Pau Gil y a Vinyet Eroles, él es educador social y ella enfermera. Se siente bien con ellos. Lluch comparte aula con Noemí Chaves, de 17 años, que tiene su mismo problema. Quiere dejar de fumar, pero reconoce que le está costando mucho.