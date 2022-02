“Al principio de mis tiempos, empecé por juego”. Óscar llegó a Barcelona desde Galicia con el reto de hacerse un sitio en la ciudad y encontró en la “cultura del 'chemsex'” una puerta abierta. “Era menos tímido, más sociable, más empático, más echado para adelante… Luego la cosa se fue complicando”.

El “uso sexualizado de drogas” no es ninguna novedad en nuestra sociedad, pero se aborda como un fenómeno con sus particularidades cuando “se encuentra vinculado a la cultura sexual de la comunidad LGTBQ+”, explica a RTVE.es el sociólogo y consultor en 'chemsex' Raúl Soriano. Bajo la suma de las palabras ‘chems’ (químico) y ‘sex’ se recogen estas prácticas al alza en España, cuyas consecuencias ya se consideran una cuestión de salud pública.

“Lo practican fundamentalmente hombres gais, bisexuales u otros hombres que tienen sexo con hombres, pero también se ha detectado en personas trans y sus parejas sexuales”, concreta Soriano. El fenómeno cuenta con su propio argot para los encuentros (“sesión, chill, colocón”) y las drogas, entre las que se pueden encontrar mefedrona, GHB, GBL, cocaína, ketamina, metanfetamina y poppers. “Los efectos de algunas de estas sustancias provocan euforia y una desinhibición desmesurada”, aclara.

Ahí reside el encantamiento y, en palabras de Óscar, comienza “la vorágine” para algunos. “Muchas veces detrás de un problema de 'chemsex' hay algo más: soledad, un duelo que no se ha podido afrontar, incomprensión o problemas de autoestima”, recuerda este exusuario y voluntario de StopSida, quien cree que el abordaje sin juicios ni estigmas pasa por “escuchar” a quienes piden ayuda.

“Yo ya llevo dos años y medio en terapia y aún no estoy recuperado del todo. Me cuesta conocer gente, me cuesta mostrar emociones, tener sexo” , comparte Óscar.

Si bien, según su estudio sufragado por el Plan Nacional sobre Drogas, las personas que practicaban un uso sexualizado de drogas tenían un mayor diagnóstico de ITS. “Puede que estas personas que tengan ITS ya las tuvieran antes de practicar 'chemsex'” , advierte. Actualmente, no hay datos que permitan establecer esa causalidad, para lo que serían necesarias investigaciones a lo largo de los años. Ocurre lo mismo con los problemas de salud mental: ¿La “depresión” y la “ansiedad” están desde antes o llegan después del consumo?, se pregunta Íncera.

“No todas las personas que participan en el 'chemsex' tienen implicaciones problemáticas para la salud física y mental”, asegura Íncera, pero un porcentaje de ellas sí puede tener complicaciones. “Depende de las sustancias que tomes, la frecuencia, la cantidad…”. En el lado físico, la primera preocupación que se cita a menudo son las infecciones que se transmiten por sangre o fluidos, como el VIH o la hepatitis C , entre otras. Se presume un mayor riesgo de relajar los métodos de prevención (usar condón, nunca compartir jeringuillas), pero el investigador pide prudencia a la hora de hablar de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el 'chemsex' como una relación de “causa-consecuencia”.

Acción y prevención: "Necesito hablar de esto con alguien"

A Óscar, una sesión de slam (esto es, cuando la sustancia se inyecta) después de cuatro días de fiesta, se le fue de las manos. “Hay algunas lagunas de horas en las que no sé qué pasó. No sé si fue sexo consentido siempre, y me asusté muchísimo a mi mismo. Así que rompí con todo: con las drogas, con la parte social… Luego, con el psicólogo, supe que rompí hasta conmigo mismo”. Pero cuando se dio cuenta de que era incapaz de conocer a alguien sin las drogas, acudió a Stop Sida porque "necesitaba hablar con alguien de todo esto”.

Años después, es voluntario de la Comisión de 'chemsex' junto a otros usuarios y exusuarios que se ayudan en “el proceso de encontrarse a uno mismo y gestionar el consumo o la abstinencia”. Allí cuentan, además, con terapia psicológica y sexológica. “Si hubiese sabido que había un espacio seguro como el Stop Sida, donde hablar con confianza y ser comprendido, creo que me habría ayudado a entender lo que me estaba pasando y, quizás, a estar de otra manera con mi familia”.

De hecho la necesidad de acotar el término revela una evidencia: es necesario un enfoque específico. “Echamos en falta la presencia de profesionales que estén capacitados en el área de sexología en la red de salud mental y adicciones”, manifiesta Javier Curto, de Apoyo Positivo, donde también cuentan con un grupo terapéutico, otro gestionado por los usuarios y demás servicios de salud mental y sexual.

“El 'chemsex' no se puede tratar igual que otras adicciones, aunque tengan puntos en común”, afirma Berto, de Adhara Sevilla, que explica que la mayoría de las veces no se trata de un consumo compulsivo. “Los usuarios me dicen: si tu me pones aquí mefedrona, metanfetamina y GHB, yo te doy las gracias, me lo guardo y ya verá con quién y cuándo lo gasto”, ilustra. “Aquí hay un trabajo que se pisa entre lo psicológico y lo sexológico”.

Por ello, las ONG que han trabajado de cerca con los problemas derivados del 'chemsex' piden también más educación sexual para toda la sociedad, con información sobre y para todo el espectro de sexualidades: “No es suficiente intervenir en las consecuencias”.