La marihuana se ha convertido en un negocio muy rentable. Cada día es más fácil encontrarla en la calle. Hay gente que se dedica a su cultivo, transporte y venta para ganar dinero rápido. Son traficantes de marihuana, aunque ellos no tengan esa sensación. En Portada ha entrevistado a uno de ellos. Dice que le llamemos Luis, pero por razones obvias sabemos que no es su nombre real.

Pregunta.- ¿Qué hace un chaval como tú, de 24 años, en este negocio?

Respuesta.- Empecé a trabajar en un club cannábico y conocí a los del club y nos pusimos a "tocar" la marihuana. Compro en diferentes casas y distribuyo en diferentes clubs.

P.- Además de los clubes, también te dedicas a vender a gente que la exporta, ¿no?

R.- Sí. Les pasas una foto y, si les gusta, ellos están en su país y te avisan de cuándo van a venir. Vienen, traen el dinero, lo cargan y se lo llevan.

P.- ¿Dónde se la llevan?

R.- Donde sea. A Suecia, Alemania, Francia, Italia... para todos los lados. En Estados Unidos la marihuana de España está considerada la crème de la crème.

P.- ¿Hay mucha gente que se dedica a este negocio, hoy en día?

R.- Muchísima. Piensa que el sector es muy grande. A una planta le puedes sacar todo, es como el cerdo. Le puedes sacar el cáñamo, con las hojas haces extracción, con los cogollos haces la marihuana, con los cogollos que te sobran haces el hachís... Se aprovecha todo y cada parte tiene una persona dedicada. Hay muchísima gente que está dentro del sector. Al final hay mucha gente y un montón de dinero. Está el que cultiva, el que va a ayudar -dependiendo de si es grande o pequeña-, el que la pela, el que la distribuye, el que la vende, los clubs...

La periodista de RTVE, Carol Espona, durante la entrevista. EN PORTADA

P.- ¿Y es rentable?

R.- Claro. Piensa que si estás trabajando de camarero el sueldo mínimo son 900 euros y con que vendas un kilo ya son 3.000 euros. Tienes una rentabilidad espectacular. Hay gente que tiene un cultivo en una habitación -que son tres focos- y cada mes y medio o cada tres meses, tiene 6.000 euros. Sale a cuenta.

P.- ¿Cómo lo haces? ¿indoor -cultivo interior- o cosechas fuera?

R.- Si lo haces dentro puedes cosechar todo el año. Fuera solo se puede cosechar en verano, por el clima. Tú haces que sea todo el año verano dentro de esa habitación. Le das lo que necesite la planta: sus productos, sus nutrientes, la tierra... todo. En la primera cosecha ya recuperas la inversión.

P.- ¿La gente qué busca? ¿Cosas que están de moda?

R.- Que huela muy bien, que sepa muy bien, que esté duro, que brille mucho, que lo veas y lo quieras comprar. Parecen chocolatinas, es una pasada ya. Como cada vez hay más, tu producto tiene que ser el mejor o de los mejores.

P.- ¿Y cómo se hace para poder tener un THC elevado?

R.- Los machos son semillas, las hembras son flores... los mezclamos. El polen coge los cogollos y los cogollos se llenan de semillas, entonces plantas esas semillas y haces una selección. En esa selección eliges la que más te guste y ya tienes un fenotipo nuevo. Coges una genética que tenga un porcentaje elevado de THC, coges otra que también esté bien y las cruzas y te va a salir un alto porcentaje de THC. Si cruzas dos genéticas que estén muy bien, pues te saldrá algo muy bien.

P.- ¿Es fácil conseguir marihuana en el mercado negro?

R.- Hoy por hoy se vende por todos lados, en Instagram, en Telegram... Con la criptomoneda, ni siquiera tienes que hacer el pago mano a mano. Coges, pides una cuenta, tú pagas y te llega a casa.

P.- ¿Y no tienes miedo de que te pillen o te roben?

R.- Si lo haces bien, no te pillan. Hay que ser discreto y no llamar la atención. Yo no pretendo hacerme rico, sólo poder vivir bien.