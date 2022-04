Los candidatos a la presidencia de Francia, el actual mandatario y socioliberal, Emmanuel Macron, y la ultraderechista, Marine Le Pen, han protagonizado este miércoles un debate electoral tenso y lleno de acusaciones a cuatro días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas.

En su único debate de la campaña, los candidatos han chocado sobre sus propuestas para defender el poder adquisitivo de los franceses, así como en su visión sobre la Unión Europea y la edad de jubilación.

Francia ha vivido en las últimas semanas una campaña electoral atípica marcada por la guerra en Ucrania, que, precisamente, ha dado lugar a uno de los momentos más tensos del debate, cuando Macron ha acusado a su rival de depender "del poder ruso y del señor Putin" por haber pedido un préstamo a un baco ruso. El candidato socioliberal también ha recordado que la candidata ultraderechista fue "una de las primeras políticas europeas en reconocer la anexión de Crimea" por parte de Rusia en 2014.

El cara a cara francés comenzaba con un tono cordial con el que Le Pen, más moderada que en el duelo de 2017, ha asegurado que está preparada para ser la próxima presidenta de Francia. "Haré que mi prioridad absoluta durante los próximos cinco años sea devolverles a los franceses su dinero", ha indicado la candidata de Agrupación Nacional, quien ha prometido aumentar el ingreso neto de los hogares en una media de 150 a 200 euros al mes.

El debate de este miércoles ha sido decisivo para las elecciones en las que los candidatos tienen el reto de conquistar a los indecisos y a aquellos votantes que eligieron en la primera vuelta a las otras diez opciones que se quedaron en el camino.El voto del partido de la izquierda radical Francia Insumisa, dirigido por Jean-Luc Mélenchon, es el más codiciado por Macron y Le Pen, ya que fue la tercera opción más votada en la primera vuelta, con un 21,95%. Según una consulta interna, cerca del 67% de los simpatizantes del partido de Mélenchon, afirman que votarán en blanco o nulo o se abstendrán en la segunda vuelta.

Macron acusa al partido de Le Pen de depender de Rusia

En el duelo entre los dos candidatos a la presidencia, Macron ha acusado a su contrincante de depender del presidente ruso, Vladímir Putin, y de un banco ruso que concedió en 2015 un préstamo a su partido que todavía no ha sido reembolsado. "Usted fue una de las primeras políticas europeas en reconocer en 2014 la anexión de Crimea", ha indicado Macron, quien ha recordado que "en el derecho internacional, desde la Segunda Guerra Mundial, rara vez reconoce territorios que han sido anexionados por la fuerza". "¿Por qué lo hizo? Lo digo con seriedad, porque depende del poder ruso y depende del señor Putin", ha añadido.

Ante estas acusaciones, Le Pen, cuestionada por su buena sintonía con Putin, ha respondido que "el señor Macron tiene acceso a toda la información de la inteligencia francesa y sabe muy bien que lo que está diciendo es falso". La candidata de Agrupación Nacional también ha criticado que Macron recibiera en Versalles al presidente ruso al inicio de su mandato y ha recordado un mensaje que publicó ella misma en su cuenta en Twitter defendiendo una "Ucrania libre".

05.26 min Macron acusa a Le Pen de depender de Putin y el "poder ruso"

Macron también ha defendido su estrategia para responder a la guerra en Ucrania con sanciones económicas a Rusia, así como el apoyo financiero y el envío de equipos a Ucrania para que se defienda de la ofensiva rusa. El actual mandatario francés ha señalado que la respuesta debe ser europea, aunque también ha destacado la importancia de hablar con China y los países del Golfo.

Por su parte, Le Pen ha expresado su "solidaridad al pueblo ucraniano" y ha aplaudido los esfuerzos realizados por Macron. Además ha defendido ofrecer ayuda humanitaria, financiera y de material defensivo a Ucrania, pero ha indicado que la única sanción impuesta contra Moscú con la que no está de acuerdo es el bloqueo de la importación del gas y del petróleo ruso. "No es un buen método. No dañará a Rusia y va a hacer mucho daño al pueblo francés", ha aseverado.