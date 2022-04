El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaje a Marruecos tan solo unas horas después de que el Congreso haya votado a favor de una iniciativa que critica el giro de posición del Ejecutivo sobre el Sáhara. "Que Sánchez viaje a Marruecos sin el aval del Congreso es inaudito", ha señalado Feijóo en una entrevista en el Telediario de TVE, la primera tras el encuentro durante la mañana de este jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha calificado como "muy cordial" pero "poco fructífero".

Precisamente el jefe del Ejecutivo se encuentra en estos momentos en Rabat, reunido con el rey Mohamed VI, con el objetivo de zanjar la crisis diplomática entre los dos países y marcar el inicio de la nueva etapa en la relación bilateral, tras el respaldo del Gobierno español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, que se hizo público a través de una carta enviada a Marruecos el pasado 14 de marzo.

Preguntado por si le parece que la decisión del Gobierno es una cesión a Marruecos, el presidente 'popular' ha señalado que "parece que sí", ya que no se conocen los detalles del mismo: "no sabemos cuál es la respuesta de Marruecos a dicha carta, ni qué es lo que se ha negociado", ha puntualizado. "No conozco la esencia de la decisión. Todo son incógnitas. Solo sabemos que el presidente del Gobierno ha mandado una carta al rey de Marruecos y nos hemos enterado del contenido de la carta por este", ha insistido.

A su juicio, "salvo darle a Marruecos su integridad territorial", España ha obtenido pocos beneficios con dicho pacto: "Lo que se refiere a los intereses de España, no conozco en qué ha mejorado la situación de España, salvo las tensiones con el Sahara y la ruptura con nuestra política exterior", ha criticado, para después volver a calificar de "inaudita" la ruptura de 45 años de consensos con Argelia, Marruecos y el Sáhara. Y ha asegurado que si fuera el presidente del Gobierno "nunca lo haría".

Condiciona su apoyo a una bajada de impuestos El líder del PP se ha reiterado en la petición que ha trasladado durante la reunión de este jueves al presidente del Gobierno: una bajada de impuestos a las clases medias y bajas con carácter retroactivo desde el 1 de enero, algo a lo que el Ejecutivo ha cerrado la puerta. "En los dos primeros meses del año ha habido un aumento en la recaudación fiscal de 7.500 millones de euros, es evidente que tenemos holgura para inyectar a las familias alguna renta disponible más", ha señalado. Y con la negativa del Gobierno sobre la mesa, Feijóo ha reconocido que no habrá respaldo al plan anticrisis de Sánchez, aunque han confiado en un cambio de postura: "Hay elementos para que el Gobierno modifique sus planteamientos las próximas semanas”, ha añadido, para después calificar de "decepcionante" el resultado del encuentro. El Ejecutivo, sin embargo, ha puesto sobre la mesa once acuerdos en torno a cuatro bloques de medidas para "recuperar consensos básicos", como cumplir con la Constitución, la respuesta a la guerra en Ucrania, luchar contra la violencia de género y la unión en políticas de Estado. Una de las medidas más destacadas ha sido la que la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea antes del 12 de junio, al igual que la del Tribunal Constitucional, un asunto en el que sí ha habido entendimiento y se han abierto a "retomar las conversaciones". Sánchez ofrece a Feijóo renovar el CGPJ antes del 12 de junio y otros diez acuerdos para "recuperar consensos básicos" Y, en materia de igualdad, Feijóo ha pedido no hacer "prejuicios" sobre la nueva ley de violencia intrafamiliar que se pondrá en marcha en Castilla y León, en el marco del nuevo gobierno entre el PP y Vox, de la que ha dicho que esperará a ver el contenido. "Si de lo que se trata es de derogar la legislación contra la violencia machista, la respuesta es no. Si de lo que se trata es de sacar legislaciones de violencias que pueden ser una agresión de un hijo a un padre o de una hija a una madre... Vamos a ver el contenido de este asunto", ha añadido. Además, el todavía presidente de la Xunta de Galicia ha señalado que el pacto contra la violencia machista que firmó el PP de Mariano Rajoy en 2017 "sigue vigente". "Vamos a seguir trabajando contra la violencia machista. Es una lacra que hay que erradicar de la sociedad", ha reiterado.

Respalda a Ayuso como futura presidenta del PP de Madrid El nuevo presidente del PP, que apenas lleva unos días en el cargo, ha asegurado que en el partido "las heridas ya están cerradas", después de un mes sumido en la mayor crisis de su historia, que acabó con la salida de Pablo Casado. Según ha dicho, "no ha visto tanta unidad en el partido hace mucho tiempo", y se ha remitido a los resultados del Congreso celebrado en Sevilla el pasado fin de semana, donde consiguió un porcentaje de votos histórico. Feijóo toma las riendas del PP: de Galicia a Génova para llegar a La Moncloa DIANA FRESNEDA Feijóo se ha referido a una de las protagonistas de esa crisis interna, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha respaldado como futura presidenta del PP de Madrid, al contrario que su antecesor en el cargo. "La presidenta Ayuso es una figura emergente y lo va a seguir siendo (...) Es lógico que quiera ser la presidenta del PP de Madrid", ha dicho. Preguntado sobre la fecha de celebración del Congreso, cree que es mejor "hacerlo en mayo que en junio" y espera "que lo gane" como, según ha dicho, "todo parece indicar".

Respecto a futuras coaliciones con Vox, Feijóo ha asegurado que accedió al liderazgo nacional para "ensanchar" el PP y no para ser "un partido bisagra". También ha recordado que en las últimas elecciones gallegas, la formación de Santiago Abascal no logró representación parlamentaria. "Esa es mi receta. Mi objetivo no es mirar a otros partidos", ha aseverado, para después recalcar que un centroderecha unido en el PP es la única alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.