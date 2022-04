Alberto Nisman murió en Buenos Aires, pero la onda expansiva de su misterioso asesinato o suicidio se extendió por todo el mundo hasta Israel, Irán y EEUU. Este fiscal argentino investigaba un atentado terrorista y había acusado a la presidenta argentina, Cristina Fernández, de conspirar con Irán. Cuatro días después lo encuentran muerto en su baño con un solo disparo en la cabeza. RTVE Play estrena este 17 de marzo la serie documental Nisman: el fiscal, la Presidenta y el espía que narra esta controvertida historia.

El periodista de RTVE, José Antonio Guardiola, ha conversado con el único procesado en la muerte del fiscal, Diego Lagomarsino, la persona que le facilitó la pistola. Este es el resumen de la charla entre el periodista y el empleado de Nisman.

La tesis de Lagomarsino Diego Lagomarsino es el único procesado por la muerte de Alberto Nisman en calidad de “partícipe necesario” por prestarle la pistola con la que murió el fiscal. Lagomarsino trabajaba para el fiscal como asesor informático. Tenían una relación bastante especial, más allá de la que tiene un jefe con su empleado. Había cierta dosis de admiración y sometimiento. Le conocí poco después de la muerte de Nisman, en abril de 2015. Le entrevisté para En Portada y le insistí en lo poco creíble que resulta el argumento de que un jefe te pide una pistola y tú se la prestas. Entonces nos contó que Nisman le convenció porque creía que le iban a agredir a él o a sus hijas por la calle. Fue entonces cuando habló de la cuarta hipótesis (además del asesinato, el suicidio y el suicidio inducido) que ocupó las portadas de todos los periódicos argentinos: “¿Y qué pasa si se la pegó jugando?” Conoce la causa como pocos en Argentina. Lleva siete años estudiándola. Hemos conversado varias veces e incluso en alguna ocasión nos hemos reunido de forma confidencial a las afueras de Buenos Aires. Por eso nos tuteamos en una charla de más de una hora de la que extraemos estos testimonios. Especiales informativos RNE La tesis de Lagomarsino Escuchar audio Siete años después… ¿Qué crees que pasó? ¿A qué conclusión has llegado? O hasta dónde has llegado. Por lo que hay en el expediente y lo que hizo Gendarmería… Fue, finalmente después de tanto tiempo, reafirmar lo que yo creo leyendo el expediente y cualquier persona sensata vería lo mismo: Alberto Nisman se autodispara. El tema es por qué se autodispara Nisman. ¿Qué le llevó a Nisman a pegarse un tiro? ¿Por qué Nisman buscó desesperadamente un arma durante ese fin de semana? ¿Quién le obligó a dispararse? Yo ahora estoy queriendo saber esto. Yo ya sé que Nisman se autodisparó. Pero si… Y cualquier persona, insisto. Pero si alguien va a forzar a alguien a autodispararse lo normal es que le entregue un arma limpia. No que te la pidiera a ti. No. Puede agarrar y decirle: Escuchame, si vos vas al Congreso el lunes… No sé, mato a tu familia. A todos los que saben de estos temas y les comento esto dicen: No es la manera en que lo hacen. Vale, ok, pero supongamos que fue de esa manera. Entonces… Nada. El tipo tiene que buscar un arma y suicidarse. Suponete que los tipos eran iraníes. ¿Van a venir de Irán aquí a traerle un arma al tipo? Flaco, vos resolvé el problema. Vos tenés que aparecer muerto el lunes. Tomá pastillas, electrocutate, tirate del balcón… Pegate un tiro, cortate las venas. Hacé lo que quieras. Pero vos el lunes no vas al Congreso.

Los custodios Además de Lagomarsino hay otros cuatro procesados. Son los cuatro escoltas, o custodios como prefieren decir en Argentina. Se les acusa de incumplimiento del deber, pero no son sospechosos de la muerte del fiscal. Especiales RNE Los custodios Escuchar audio Si vos me preguntas si los custodios están más complicados… ¿Tendrían que haber tirado la puerta abajo? Tal vez sí. ¿Haber desoído a la madre que dijo no tiren la puerta abajo que tengo llave? Tal vez. ¿Se tendría que haber ido como hacían siempre a pedido de Alberto? Porque Alberto pedía que se fueran. Tal vez se tenían que haber quedado. Tal vez ellos incumplieron un procedimiento que impide que la custodia se vaya a pesar de que el custodiado diga: Déjate el auto en la fiscalía y lárgate. Según tengo entendido ellos están procesados no como cómplices sino por incumplimiento del deber. No se sospecha que ellos hayan sido autores materiales o intelectuales… Ellos están fuera de foco. Lo que sí dicen es que permitieron que el plan funcionara. De alguna manera los hacen cómplices del plan. Por eso digo que tal vez están más complicados por ser funcionarios públicos. Nada que ver con la muerte de Nisman.

El espía En el caso Nisman hay un nombre clave: Stiuso. Antonio Horacio Stiuso, más célebre por su nombre de espía Jaime Stiuso, es un hombre esquivo y sinuoso, como corresponde a un agente de inteligencia. Se sospecha que las pruebas contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que iba a presentar Nisman ante el Congreso al día siguiente de su muerte, se las había filtrado Stiuso. Nunca se pudo probar, incluso siquiera que existieran esas pruebas. Especiales RNE El espía Escuchar audio Nunca me puse a analizar el papel de Stiuso. No me puse a analizarlo. Y tampoco lo conozco. Lo que yo creo es que Alberto creó solo. De hecho, me comentó una vez alguien que… Y Stiuso lo dice en la serie de Nisman: “si yo lo atendía lo terminaba de hundir”. Stiuso vio cuando lo llamaba Nisman. Me dijeron que Stiuso estaba en una comida y dijo: “Miren quién me está llamando”. Y no lo atiende. ¿Por qué no lo atiende? Hablamos del fin de semana en que muere Alberto… Sí, ese fin de semana. Entonces, qué pasa que no lo atiende. O el viernes o incluso el jueves. No lo atendía. ¿Qué hubo? ¿Se pelearon? Stiuso no quería que le presente la información. ¿Qué hubo? Qué pasó que hubo un cortocircuito entre dos personas que teóricamente laburaban juntas. Digo teóricamente porque eso se decía… O lo que decía Nisman, incluso. Me cuesta mucho entender. Mejor dicho: Lo que quiero saber es qué llevó a Nisman a pegarse un tiro. ¿Qué hubo? Quién… Porque si hubo alguien que le llevó a eso, se nos está cagando de risa, José.

Las pruebas Alberto Nisman es el fiscal encargado de la causa del atentado en 1994 en Buenos Aires contra la mutualidad judía AMIA. Lleva 11 años de fiscal especial con magros resultados. En Pasteur 633, sede de AMIA, mueren 85 personas. Es el mayor atentado de la historia de Argentina. AMIA es una mutualidad judía y siempre se ha sospechado de un comando iraní. Días antes de su muerte, Nisman anuncia en público que dispone de pruebas que involucran directamente a la presidenta, y a un pequeño grupo de colaboradores, por encubrir a los responsables del atentado. Las pruebas nunca aparecen. Especiales RNE Las pruebas Escuchar audio Pero ¿esas pruebas se han buscado? ¿Qué vas a buscar? ¿Cómo buscas? Al fin y al cabo es el móvil que nos puede llevar a entender qué pasó en el apartamento de Nisman. Una cosa es investigar la muerte y otra el supuesto origen de la muerte. Son las pruebas. Existan o no existan. Se las fuera a dar Stiuso, se las enseñara o simplemente no existieran. Pero si no vas al origen quizá no llegues a la conclusión del final. Evidentemente, las pruebas no estaban. No estaban. ¿Por qué? No las presenta el 14 y nadie más las tenía. Si nos vamos a sostener en la hipótesis de las supuestas pruebas porque Stiuso o alguien le dijo que tenía las pruebas, ármate la denuncia… ¿Se las dijeron de pico? Está Cristina fotografiada en el hotel con tal tipo. Ah, listo. ¿Se va a poner a tipiar sobre algo que le dijeron? Alberto Nisman mintió desde el 31 de diciembre hasta pasado el 14… Te diría que hasta el 17. Miente cuando le dice a la familia el 31de diciembre a la noche: cuando vuelva a fin de mes les cuento lo que voy a hacer. Ese día había sacado un pasaje de regreso el 8. Miente a Sandra Arroyo cuando le dice: Vuelvo porque a mi mamá la tienen que operar de colon. Me miente a mí cuando me dice lo de las hijas: Que tenían miedo de estar con él y las chicas estaban en Europa. Me entero de eso el lunes. Y nos miente a todos cuando el 14 manda un guasap que nos dice: Debí suspender intempestivamente mi viaje del 15 con mi hija y volverme. ¿Intempestivo? Eso es que ahora venga mi mujer y me diga nos tenemos que ir a no sé dónde y te corto la comunicación. Otra cosa es que te diga: Mirá, ya estamos en el tiempo que dijimos. Me voy. Alberto Nisman tenía un pasaje para volar… Qué intempestivo. Insisto: Era un tipo que medía mucho las palabras. Era abogado, y saben escribir. Inventaste la palabra intempestivo. ¿Te salió? No, no fue intempestivo, Alberto. Vos lo tenías planificado.

Cinco días Entre el 14 y el 18 de enero de 2015 Argentina vive en shock. Todo el país está pendiente de las pruebas que dice tener Nisman. Su teléfono no para de sonar en esos cinco días. Habla con decenas de personas. Envía mensajes a centenares. Especiales RNE Cinco días Escuchar audio Ahí quiero llegar. Si hubiera habido pruebas ¿por qué no las presentó el miércoles 14 cuando hizo la denuncia? Entiendo lo que dices. Está claro. Supongamos que tenía pruebas… ¡Listo! ¿Por qué no las presentó el 14? ¿Tú no sabes si tenía pruebas o no? ¿No las viste? No, no. Sé que en la denuncia no están. Entonces, si Nisman tenía las pruebas que decían que tenía -porque ni siquiera él dijo que las tuviera- ¿por qué no las presentó el 14? Cuál era la necesidad procesal de no presentar en el momento de la denuncia. Si tengo pruebas contra vos, las presento. A todos los que dicen que les robaron o hicieron desaparecer las pruebas… ¡Ah! ¿Las pruebas las tenía solo Alberto Nisman en su computadora? ¿Solo en un pen drive? ¿Las tenía solo él en una carpeta en su casa, que los asesinos le robaron? No hay copia en la fiscalía… No hay copia. Era información que solo Nisman tenía en su mente. Solo en su cabeza. Es absurdo. Nos lleva a la conclusión, que ya se ha comentado, que a Nisman le dijeron que esas pruebas existían, pero no se las habían dado todavía… Confiaba que se las darían del 14 al 18. Yo pregunto: ¿Nisman era tarado? ¿Por qué Nisman presenta una denuncia…? Supongo que piensas que Stiuso le iba a dar las pruebas que no le dio. ¿Por qué no le denunció? Cómo va a denunciar y ser tan suicida de hacer una denuncia sin pruebas ¿Puede ser alguien tan estúpido -Alberto era cualquier cosa menos estúpido- de presentar una denuncia con información que te prometen que te van a dar? Nisman alguna vez dijo que Stiuso le daba información que no siempre era judicializable. Por el origen… Por un montón de cosas. Digo: ¿Nisman hizo una denuncia con información que alguien dijo que le iba a dar y no siempre es judicializable? Es raro.

La Gendarmería En diciembre de 2015 toma posesión de la Presidencia argentina el empresario Mauricio Macri. Nombra ministra de Seguridad a la diputada Patricia Bullrich, ferviente defensora de la teoría del asesinato. Un año y pico después, la Gendarmería argentina presenta una pericia que pretende asentar las sospechas de asesinato. Surgen muchas dudas sobre la profesionalidad de ese oficio. Especiales RNE La gerdanmería Escuchar audio Hay dos grupos de personas a las que yo quiero meter presas. Uno es a Gendarmería. Los peritos de Gendarmería van a ir presos. Te lo garantizo, José. Te lo garantizo porque mintieron. Al no declarar en testimonial, bajo juramento, no hay delito. Cuando declaren, van en cana. Ven presos. Mintieron y está probado. Si yo salgo a hablar y digo José Guardiola es el peor periodista del país porque mintió en esto y esto… Vos salís de defenderte. No, lo que dice este muchacho no es así porque esto está basado en esto. Estos no aparecen. ¿Y la segunda? La segunda es que si hubo alguien que obligó a Nisman a pegarse un tiro a ése también le quiero preso. Pero no sabes quién es? De momento, no lo sabemos. Pero tienes sospechas? Sé que no lo vas a decir, pero tienes sospechas. Te diría si tengo sospechas de alguien, pero no tengo sospechas. No sé qué pasó. ¿Se peleó con una mina, una novia? ¿La pelea con Arroyo Salgado? ¿Que Stiuso no le atendía? ¿Que alguien la apretó para que no fuera al Congreso para que no llevara las pruebas? No sé. Te hablo de un universo de posibilidades que me excede. A lo mejor es que el tipo estaba loco. No lo sé.