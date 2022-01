“Sentí que nos habían robado algo, el momento compartido de poder ver salir a mi chiquitín”. A Patricia se le quiebra la voz al otro lado del teléfono cuando cuenta lo que supuso para ella parir a su hijo, en noviembre de 2020, sin poder agarrarse a la mano de su marido “para dar el último empujón”. El pequeño venía con complicaciones y, “en el último momento”, el equipo médico no dejó entrar al padre en el quirófano en el que daba a luz.

“Soy enfermera, trabajo en la unidad de cuidados intensivos y entiendo que las familias a veces no pueden estar presentes. Pero bajo mi punto de vista, mi marido en ese momento no entorpecía, se habría queda conmigo ayudándome a sacar al peque”, mantiene. “Lo dejaron esperando en un pasillo, se llevaron a mi bebé intubado y yo me quedé en quirófano mientras me terminaban de dar los puntos”. La espina se le ha quedado clavada, más incluso que las “durísimas” dos semanas posteriores en el hospital.

Patricia expresa el vacío que muchas mujeres han sentido durante la crisis sanitaria en todo el mundo. En Europa, el 62 % de las mujeres no pudieron estar acompañadas por una persona de su elección durante el parto, según un estudio de la Universidad de Gotemburgo y la Universidad de Lund publicado en The Lancet. Pero las cifras varían mucho entre países europeos: en la encuesta, han declarado que parieron ‘solas’ durante la pandemia casi todas las mujeres en Serbia y Rumanía (99 % y 94 %, respectivamente) y más de la mitad de las madres en Italia, Noruega, Alemania o Suecia. En cambio, en España, la cifra cae a un 12,6 % .

En España, muchas estuvieron solas durante la dilatación

Pero la experiencia de las madres españolas durante la pandemia está salpicada de otros matices. Natalia pasó sola cuatro horas de contracciones en el hospital, desde que entró por urgencias hasta que salió de la sala de dilatación hacia el paritorio. “Me dijeron: hasta que no te ponga la epidural no puede entrar”, relata. “Yo quería el apoyo en ese momento, porque me estaba partiendo en dos con las contracciones y estaba totalmente sola en una habitación llorando. Entonces, me dijeron que mi PCR había sido negativa, me pusieron la epidural y le dejaron pasar”.

Ella sí pudo dar a luz a su niña junto a su marido. “Yo ahí ya era feliz de la vida, pero la parte mala la pasé sola”, señala, sin ocultar su sorpresa porque a él no le realizaron una prueba del coronavirus. Otras mujeres consultadas por RTVE.es, en otras comunidades autónomas, comparten la misma vivencia y la misma crítica, sin acabar de entender cuál es el criterio para no dejar entrar antes al acompañante y que luego pueda pasar sin un test COVID.

Otras restricciones se han mantenido a lo largo de los dos años de pandemia, como tener que entrar sin acompañamiento a las consultas prenatales durante el embarazo. Sanidad justifica la decisión por la necesidad de “limitar la exposición del personal sanitario al mínimo de personas imprescindibles para que todas y todos podamos seguir contando con su ayuda”, pero es otra de las principales quejas de madres y padres.

“El día que me dijeron que Guille venía malito, mi marido estaba fuera y a mí me soltaron el jarro sola”, expone Patricia. En su caso, el equipo de obstetricia reaccionó y, finalmente, invitaron al padre a pasar para explicarle también las complicaciones. “Es una pena para el padre porque no pueden compartir ese vínculo con el bebé hasta que sale”, completa Natalia, cuyas ecografías y pruebas no revelaron nada malo. Ella lamenta, además, la soledad durante el postparto: “me hacían falta mi madre y mi hija mayor, y no las tenía”.