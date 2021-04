En marzo de 2020, cómo afectaría el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 a las embarazadas y sus bebés era solo una incógnita en un mar de dudas. Pero existían antecedentes: otros coronavirus, como el primer SARS y el MERS, eran muy dañinos para las gestantes. ¿Cómo había que actuar? ¿Puede la madre contagiar al feto? ¿Y transmitirle sus anticuerpos?

A penas un año después, ya tenemos evidencias de que las mujeres que se infectan de COVID-19 durante el embarazo transfieren anticuerpos al recién nacido, pero no le transmiten la enfermedad ni en el útero ni en la lactancia. Son las conclusiones de una investigación coordinada por el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, junto a otros hospitales de todo el país, que también nos advierte de la importancia de avanzar en la vacunación de mujeres embarazadas.

Pero el virus no se transmite

Ahora bien, el virus no se transmite a través del embarazo. “Era lo que más nos preocupaba, que el virus pudiera provocar daño en el feto y que luego el niño pudiera tener una evolución con problemas. Pero hemos visto que no es así”, continúa Navarro, que explica que tras seis meses el desarrollo de los bebés ha sido “totalmente normal, como unos niños cuyas mamás no han tenido el COVID durante el embarazo”. Estos casos posteriores de COVID-19 se dieron solo en hijos de quienes dieron a luz con la infección activa, es decir, que todavía no tenían anticuerpos y podrían habérselo contagiado después del parto.

“"La afectación de los neotatos es leve"“

En ese mismo sentido, Anna Suy, responsable de la Sección de Obstetricia del Hospital Universitario Vall d'Hebron e investigadora principal del proyecto GESTA-COVID, apuntó este miércoles que la transmisión de madres a hijos "es probable, pero rara". Y es que solo en muy raras ocasiones la muestra de la placenta ha dado positivo por coronavirus durante su proyecto de investigación. En cualquier caso, cuando ocurre el contagio, "la afectación de los neotatos es leve", afirmó Suy.

Finalmente, la doctora Navarro, del Gregorio Marañón, asegura que la madre no puede transmitir el coronavirus a su bebé a través de la leche materna. “Las madres al principio estaban con mucho miedo y ahora ya sabemos que no hay riesgo”, relata, sobre estos meses de incertidumbre.

Ahora, continúan a la espera de las conclusiones de otro estudio que apunta que la leche sí podría transmitir inmunidad y proteger al recién nacido. “Parece que tiene anticuerpos polifuncionates de tipo IgA. Y esos anticuerpos también podrían proteger al niño. Lo hemos mirado en laboratorio y parece que sí que son neutralizantes del virus”, avanza.