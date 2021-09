La pandemia de coronavirus ha ido acompañada de un descenso significativo de las tasas brutas de natalidad en los países de renta alta, con descensos especialmente fuertes en el sur de Europa: Italia (-9,1%), España (-8,4%) y Portugal (-6,6%), según un estudio liderado por la Universidad italiana de Bocconi que se publica en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

En el estudio, se ha utilizado modelos numéricos y se han analizado datos de 22 países de alta renta, incluido Estados Unidos.

Tradicionalmente las pandemias son un factor clave de los cambios en las poblaciones humanas, ya que afectan tanto a las tasas de mortalidad como de natalidad. Así, los picos de mortalidad debido a "conmociones externas adversas" llevaron a "mínimos de natalidad" en un plazo de 9 a 12 meses, seguido a continuación, de "excedentes de concepción" una vez que la mortalidad volvió a los niveles previos a la crisis.

También la gripe española provocó un descenso de la natalidad De hecho, la mayor pandemia del siglo pasado, la llamada gripe española (1918-1919), provocó en Estados Unidos un descenso de las tasas de natalidad, que pasaron de 23 por cada 1.000 habitantes en 1918 a 20 por cada 1.000 en 1919 (-13%). Efectos comparables se vieron en países como Gran Bretaña, India, Japón, Noruega, Sri Lanka, Nueva Zelanda o Taiwán. Y aunque los datos de la gripe española no son del todo extrapolables a la pandemia actual por el diferente contexto socioecónomico y el control de la fecundidad totalmente distinto a antes, ahora, las pruebas preliminares sugieren que la pandemia de la COVID-19 ha disminuido la natalidad en los países de renta alta. Para evaluar con más detalle el efecto de esta enfermedad, Arnstein Aassve y sus colegas recopilaron datos mensuales de nacimientos vivos desde enero de 2016 hasta marzo de 2021 de un total de 22 países de ingresos altos. Después de diversos cálculos comparativos, los científicos utilizaron modelos para tener en cuenta la estacionalidad y las tendencias a largo plazo.

Descenso significativo de la natalidad más allá de lo previsto Al aplicar y depurar los modelos, los datos muestran que la pandemia ha ido acompañada de un descenso significativo de las tasas brutas de natalidad más allá de lo previsto por las tendencias anteriores en siete de los 22 países considerados. Así, las tasas brutas de natalidad descendieron un 8,5% en Hungría, un 9,1% en Italia, un 8,4% en España y un 6,6% en Portugal. Además, Bélgica, Austria y Singapur también mostraron un descenso significativo de las tasas brutas de natalidad, según este análisis. Los datos de la encuesta sobre las intenciones de fertilidad, recopilados durante la etapa inicial de la primera ola del brote de COVID-19 en Alemania, Francia, España y el Reino Unido, indican que el 73% de las que planean tener un hijo en 2020 decidieron retrasar o abandonaron sus planes por completo Los autores destacan que los datos disponibles solo ofrecen información sobre la primera ola y, por lo tanto, "solo permiten vislumbrar el descenso general durante la pandemia".