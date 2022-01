Alexia Putellas (Mollet del Vallès 1994) ha hecho historia al convertirse en la primera jugadora española en ganar el Balón de Oro en 2021. Un galardón que solo había conseguido antes, en 1960, Luis Suárez, delantero como ella del Fútbol Club Barcelona. A sus 27 años, la centrocampista catalana cierra un año repleto de éxitos. Al triplete del Barça: Champions, Liga y Copa de la Reina, suma la clasificación de la selección nacional, en la que es capitana, para la Eurocopa 2022 y el Mundial 2023. La española sucede a la estadounidense Megan Rapinoe, Balón de Oro en 2019, pero quizás lo más sorprendente es que otras tres futbolistas españolas Sandra Paños, Jennifer Hermoso e Irene Paredes estaban entre las finalistas del premio.

El éxito de Alexia Putellas no solamente da visibilidad a toda una generación de mujeres deportistas, sino que las convierte en referentes para las más jóvenes. Hasta ahora los modelos a seguir eran masculinos. Hoy eso está cambiando.

"Cuando yo jugaba -dice Montse Tomé (Oviedo 1982), segunda seleccionadora de la Absoluta Femenina-, nuestros referentes eran Guardiola, Iniesta o Zidane. Claro que admirabas a tus propias compañeras; sin embargo, no nos conocía nadie. Nosotras jugábamos por pasión, sin recibir nada a cambio, como otras antes que habían roto barreras y abierto muchas puertas. Ahora, estas mujeres se están convirtiendo en ídolos, firman camisetas, se les conoce, se sabe de sus éxitos", asegura.

"No hay que rendirse", asegura, y recuerda cómo cuando ella empezaba, allá por los años 90, todavía era muy raro ver a las niñas jugar al fútbol. Nos cuenta que entonces no se podía jugar con chicos y que cuando llegó a la selección solo había dos categorías y ahora hay Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23. El proceso es lento, aunque poco a poco se van consiguiendo éxitos. Las mujeres están más preparadas y hay más oportunidades . Hace falta más visibilidad que llegará con los éxitos deportivos, dice.

"De momento, hay cinco entrenadoras en primera división femenina ", nos cuenta después de un entrenamiento de la Selección preparatorio de su camino hacia el Mundial 2023. Son pocas y de momento son mujeres que entrenan a equipos femeninos, pero Montse Tomé tiene confianza. "Más pronto que tarde veremos a una mujer dirigir equipo al más alto nivel. Entendemos el fútbol de la misma manera, no hay diferencia en el sexo, hay diferencia en como cada uno lo ve, pero no en si es un hombre o una mujer", dice mientras comparte el terreno de juego con Jorge Vilda, entrenador de la selección absoluta de fútbol con el que dice compartir la misma estrategia. Un equipo en el que la preparadora física es también una mujer, Blanca Romero.

Romper el tabú del silencio

Ingrid Martínez Sicilia ha sufrido en primera persona la discriminación. "Claro que hay machismo en el fútbol, pero sobre todo lo que hay es un dato aberrante: todas las mujeres que estamos en el fútbol en algún momento de nuestra carrera hemos experimentado discriminación por el hecho de ser mujeres y otro tipo de agresiones como acoso moral, sexual, a pesar de que no se denuncia. Tenemos que romper el silencio del tabú, denunciar y sobre todo ensalzar que no todos los clubes son iguales, que no todo el fútbol masculino es igual", afirma.

“Todas las mujeres del fútbol hemos experimentado algún tipo de discriminación “

Nos confiesa que está viviendo una muy buena experiencia en el Club Esportiu Júpiter: "A pesar de ser una mujer y de vestirme como tal, no tengo que disfrazarme, que esconderme detrás de un traje, para que se valore mi trabajo. Me siento realizada, todo lo contrario de mi experiencia anterior en otro club donde se me ninguneaba, se me humillaba y no se me dejaba cumplir con mi trabajo. Fue una experiencia que me costó la salud. No todos los clubes son iguales", Anima a las mujeres a unirse, a formar red con otras mujeres vinculadas al deporte para hacerse más fuertes en un mundo todavía muy masculinizado.