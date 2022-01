El papa Francisco ha reclamado este sábado, durante la tradicional bendición 'Urbi et Orbi', que las vacunas lleguen "a las poblaciones más pobres" y ha denunciado que la pandemia ha incrementado "la tendencia a cerrarse" también en el ámbito internacional, lleno de "inmensas tragedias" que se "pasan por alto". Por ese motivo, el pontífice ha recetado diálogo y no "atajos".

"Resuena a nuestro alrededor y en el mundo entero, vemos todavía muchos conflictos, crisis y contradicciones. Parece que no terminan nunca y casi pasan desapercibidos. Nos hemos habituado de tal manera que inmensas tragedias ya se pasan por alto", ha lamentado el papa en su discurso desde el balcón de la Logia central del Vaticano ante decenas de fieles reunidos en la plaza de San Pedro con mascarillas, pero sin respetar las distancias de seguridad.

Acompañado por el presidente emérito del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, el cardenal italiano Renato Raffaele Martino, el papa ha recordado la violencia que se vive en el mundo y ha incidido en "el riesgo de no escuchar los gritos de dolor y desesperación" de muchas personas.

Francisco ha afirmado que en este tiempo de pandemia "se refuerza la tendencia a cerrarse, a valerse por uno mismo, a renunciar a salir, a encontrarse, a colaborar".

Pero ha lamentado que esto también se observe "en el ámbito internacional" donde "existe el riesgo de no querer dialogar, el riesgo de que la complejidad de la crisis induzca a elegir atajos, en vez de los caminos más lentos del diálogo; pero son estos, en realidad, los únicos que conducen a la solución de los conflictos y a beneficios compartidos y duraderos".

Llamada al diálogo en Ucrania

El papa ha instado al "diálogo" también en Ucrania para que no se "propaguen las metástasis de un conflicto gangrenoso". Y ha pedido, igualmente, que Etiopía encuentre el "camino de la reconciliación y la paz a través de un debate sincero, que ponga las exigencias de la población en primer lugar".

"Escucha el grito de los pueblos de la región del Sáhel, que padecen la violencia del terrorismo internacional", ha añadido.

En la misma línea, ha reclamado paz para "los pueblos de los países del Norte de África que sufren a causa de las divisiones, el desempleo y la desigualdad económica" y de Sudán y Sudán del Sur.

Finalmente, ha llamado a que los prisioneros de guerra, civiles y militares, de los conflictos recientes, y quienes están encarcelados por razones políticas puedan "volver pronto a sus hogares".

Y, de nuevo, ha instado a no ser "indiferentes" ante el drama de los migrantes, de los desplazados y de los refugiados. "Sus ojos nos piden que no miremos a otra parte, que no reneguemos de la humanidad que nos une, que hagamos nuestras sus historias y no olvidemos sus dramas", ha instado.

Finalmente, ha denunciado "la negligencia" con la que frecuentemente se trata al medio ambiente y ha pedido a las autoridades políticas que lleguen a "acuerdos eficaces" para su tutela.