Belén, poco que celebrar en Navidad

Shukri Batarseh ve pasar la vida desde la entrada de su tienda de regalos en la céntrica calle del Pesebre de Belén. Este palestino, que ronda los 80 años, es memoria viva de una ciudad que, además de ser considerada la cuna del cristianismo, ha sufrido innumerables guerras y crisis.

El viejo Shukri, sin embargo, reconoce que este nuevo enemigo invisible y traicionero –refiriéndose al coronavirus- le está poniendo contras las cuerdas. Llegó a tener tres tiendas en las que trabajaban más de 40 personas; atestadas de turistas y peregrinos casi siempre.

Hoy sólo mantiene el pequeño local en el que nos atiende. Tiene tiempo de sobra porque no hay clientes y eso que la tienda está situada estratégicamente entre la estación de autobuses y la cuesta que desemboca en la iglesia de la Natividad, el lugar donde nació Jesús, según la tradición cristiana. “Nosotros sólo trabajamos si hay turistas internacionales y desde hace casi dos años no llegan”, se lamenta mientras desempolva algunos de los cientos de belenes tallados en madera de olivo, el regalo más tradicional; el más vendido antes de que comenzara la pandemia.

Sin ayudas económicas directas, pero con restricciones constantes

“No hemos recibido ninguna ayuda económica. Llevo sin trabajar mucho tiempo y sobrevivo gracias a mi familia”, critica Abood, que hasta 2019 era guía turístico. Desde el ministerio de Turismo de la Autoridad Palestina explican que solo han podido ofrecerles exenciones fiscales porque no tienen fondos debido a la crisis y al cerco israelí de la ciudad, que condiciona sus vidas y su economía.

Desde el inicio de la pandemia, Israel ha sido de los países con restricciones más drásticas. Pronto cerró sus fronteras y el turismo se hundió. Reabrió unas semanas durante el pasado mes de noviembre, pero con la aparición de la variante ómicron las ha vuelto a cerrar.

01.00 min Israel concluye que es conveniente una tercera dosis de la vacuna

“Teníamos esperanzas de que esta Navidad fuera mejor que la de 2020, el principio de la recuperación, pero ya sabemos que no será así”, se resigna Shukri. A falta de turistas y peregrinos internacionales, su esperanza son algunos israelíes o palestinos de otras ciudades de Cisjordania. Pero siendo la mayoría de ellos, judíos o musulmanes, poco o ningún interés tienen en adquirir nacimientos o belenes. “Esperemos que esto se acabe pronto porque no sabemos cuánto tiempo más podemos estar así”, añade Shukri. “Sin turistas ni peregrinos, Belén no es lo mismo”.