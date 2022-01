El director general de la OIM, António Vitorino, ha lamentado la "tragedia" y ha reclamado a los países mediterráneos que adopten medidas "inmediatamente" para "salvar vidas e impedir que haya más muertes".

“I’m saddened to learn of yet another tragedy in the Central Mediterranean this weekend where over 160 migrants are believed to have died in two shipwrecks.

Mediterranean states must move immediately to prioritize saving lives and prevent further deaths.“