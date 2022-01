Desde hace unas semanas miles de jóvenes extutelados pueden pedir sus permisos de residencia y trabajo gracias a la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería. Se calcula que unos 8.000 pueden beneficiarse de la medida.

“"Cuando llegué a España me cambiaron la fecha nacimiento para llevarme al CIE"“

Uno de ellos podría ser Abdetawab. Llegó a España con 17 años, escondido como polizón en el ferry que comunica Tánger con Tarifa. Dice que salió de Marruecos porque allí no tenía ningún futuro: "Allí estamos muy mal, si estás enfermo y no tienes dinero te dejan ahí tirado en el suelo, nadie te ayuda". Cuenta que se lanzó al mar para llegar hasta la playa, allí fue interceptado por la Policía, que al tomar sus datos modificó su fecha de nacimiento. "Cuando llegué a España yo no sabía que era así, yo era menor, pero me han cambiado mi fecha de nacimiento para llevarme al Centro de Internamiento de Extranjeros", cuenta.

Un día para justificar cinco años en España Sin hacerle pruebas óseas fue ingresado como adulto en el CIE de Algeciras, estuvo 15 días internado, preso, mientras su familia le buscaba desesperadamente desde Marruecos. Solo cuando consiguieron enviarle el pasaporte y pudo probar que era menor le trasladaron al Centro de Menores de la Línea. "No me dejaban salir libremente a la calle y después de la experiencia en el CIE tenía miedo de que me volvieran a encerrar y me escapé". Solo estuvo un día en ese Centro de Menores, porque al llegar a Madrid no quiso saber nada del sistema de protección, otra vez por miedo. Ahora se aferra a ese día en el centro de menores que muestra su certificado para regularizar su situación. Es uno de los requisitos imprescindibles que le piden para obtener sus permisos de residencia y trabajo. “"Temía que me volvieran a encerrar y me escapé"“ El gobierno aún no ha dado cifras de cómo va el proceso, pero las organizaciones que atienden a estos chicos calculan que miles de solicitudes ya han sido entregadas y desde hace unos días están empezando a llegar resoluciones favorables para algunos de los jóvenes.