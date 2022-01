10:48

José Polo García, presidente de la Sociedad española de médicos de Atención Primaria, ha reconocido en Las mañanas de RNE que no esperaban que la explosión de casos de la sexta ola fuera tan grande. Está convencido de que los contagios seguirán aumentando hasta que se llegue al pico. Recomienda medidas de restricción, de comunicación y no tener contacto social, por difícil que sea en estas fechas. Con respecto a la decisión de Madrid de pedir que no vayan a los centros si tienen ya un test de farmacia positivo, dice que lo importante es “informar y tranquilizar”. Bajo su punto de vista lo ideal es que, quien sea contacto de un positivo, se haga cuanto antes una PCR y descarte ser contagioso. No entra en las declaraciones de la presidenta de Madrid sobre el trabajo en los centros de salud pero dice que “si encuentran algún médico que no trabaje, que actúe”.