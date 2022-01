El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de usar a las comunidades autónomas como “escudos humanos” en la pandemia cuando el presidente es “el único responsable”. “Haga algo ya”, le ha espetado, y le ha vuelto a reclamar una ley de pandemias. Sánchez por su parte, ha presumido de la vacunación en España, ha acusado a Casado de "mentir" y ha respondido: “No estamos en marzo de 2020”. Ha asegurado, además, que "los padres y madres van a poder pasar las navidades con sus hijos".

Ambos se han pronunciado así en la sesión de control al Gobierno, la última del año y que ha coincidido además con el Sorteo de la Lotería de Navidad. Pero, sobre todo, se ha celebrado cuando este miércoles tiene lugar la Conferencia de Presidentes autonómicos convocada por Sánchez para abordar medidas ante la pandemia, a tan solo 48 horas de la Nochebuena, algo que ha sido duramente criticado no solo por la oposición, sino también por los socios del Gobierno, que han acusado la "improvisación" del Ejecutivo.

Casado, que ha comenzado su intervención felicitando al presidente la Navidad y no “el solsticio de invierno”, ha advertido de que “toda España está conmocionada” por la sexta ola de coronavirus: "Millones de españoles no sabemos si vamos a poder estar en Nochebuena con nuestros padres, si vamos a poder besar a nuestros abuelos y si vamos a poder pasar los Reyes con nuestros hijos"

“Aunque el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, usted tropieza seis veces con el mismo virus”, le ha espetado. Y, tras decir que hay “120.000 fallecidos” por COVID y acusarle de nuevo de “ocultar las cifras”, declarar “vencido el virus dos veces”, "ocultar alertas" y “bloquear a la Fiscalía para investigar las negligencias”, le ha reprochado: “Va a reunir a las comunidades para usarlas de escudos humanos cuando la ley dice que usted es el único responsable”.

Por ello, ha dicho no entender que el presidente del Ejecutivo no acepte la “mano tendida” del PP para una ley de pandemias. “Llámela como quiera, cójala como una cosa suya, no es una cosa del PP, lo pide la Unión Europea, los jueces, sus autonomías y hasta los exministros Carmen Calvo y Juan Carlos Campo”, ha proseguido. “¿Por qué no lo hace? ¿Qué le lleva a ese orgullo e irresponsabilidad?”, ha insistido. Por último, le ha recriminado que España está “a la cabeza de todos los indicadores negativos” económicos, con “colas del hambre”, familias que “no pagan la cesta de la compra” o que no saben “si van a pagar la luz”.

“¿Qué más tiene que pasar para que usted haga algo?”, ha proseguido, haciendo esta formulación “para que Sánchez no se ofenda” (después de que la semana pasada le preguntara “qué coño tiene que pasar para que asuma la responsabilidad”. “Deje de jugar a la lotería con el futuro de los españoles”, ha proseguido, y ha reiterado su petición: “Usted no tiene ninguna medida (...) Haga algo, señor Sánchez, que para eso le pagan”.

00.47 min Sánchez sugiere que no habrá restricciones: "Los padres y madres van a poder celebrar las Navidades con sus hijos"