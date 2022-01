Los partidos de la oposición y los socios del Gobierno han cargado este martes contra la "improvisación" y "desgobernanza" del Ejecutivo en plena sexta ola de coronavirus. Precisamente, han criticado también la tardanza a la hora de convocar la Conferencia de Presidentes para decidir sobre posibles restricciones, que será este miércoles, dos días antes de Nochebuena, y han coincidido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería tomar "la iniciativa".

Ante las críticas, el Ejecutivo se ha defendido. Su portavoz, Isabel Rodríguez, ha dicho en la rueda posterior al Consejo de Ministros que si algo "ha enseñado" la pandemia es "prudencia, expectación y trabajo diario", tras lo que ha añadido: "No hemos llegado tarde porque no hemos dejado de estar, ni este Gobierno, ni las comunidades autónomas ni la ciencia". No ha adelantado, sin embargo, qué medidas va a poner el Ejecutivo sobre la mesa en dicha conferencia.

Pero las críticas han sido generalizadas. En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que el presidente del Gobierno "no ha aprendido nada en las otras olas" porque "sigue en la inacción" y en la "desgobernanza". Ha criticado que se "ampara detrás de las comunidades autónomas para no tomar medidas" porque es "incapaz". Y ha dicho que la Conferencia de Presidentes "llega tarde y mal": "Que no se haya celebrado" aún "muestra más la incapacidad de Sánchez y su inacción".

La portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha criticado que la gestión del coronavirus es un "reino de taifas" y ha recordado que su partido reclama desde hace tiempo a Sánchez que "adopte las medidas necesarias", en lugar de haber "delegado su responsabilidad en las comunidades autónomas", pues debería ser el Gobierno "quien tendría que estar al frente de este barco".

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, también ha criticado la "improvisación" y "frivolidad" del Gobierno de convocar esta reunión de presidentes autonómicos a dos días de la Navidad. "Es absolutamente intolerable, clama el cielo", ha manifestado.A su juicio, hay que plantear "soluciones alternativas" para no usar siempre "el recurso fácil de las prohibiciones", y eso exige preparar las reuniones con propuestas.

En este sentido, ha incidido en que Sánchez debería llevar "la iniciativa". Sin embargo, se ha convocado la Conferencia, ha dicho, "a 24 horas de la Nochebuena" y todavía "no saben cuánta gente debe estar en su casa" ese día.