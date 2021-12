13:54

Un "afortunado error" ha provocado que parte de los agentes de la Guardia Civil de Almería se hayan visto agraciados con parte de los 8,5 millones de euros que el número 19.517, el tercer premio, ha dejado en la administración de loterías número 13 de Almería.

El lotero Jesús Ibáñez explica a Efe que cada año esconde décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad dentro de su iniciativa 'Se busca el Gordo', que ha desarrollado por tercer año consecutivo. En esta ocasión, el número elegido para ello fue el 47.017 "Ellos vinieron y me dijeron: Dame el que vas a esconder. En ese momento las chicas de la administración no sabían qué 17 era. Yo les dije que se lo dieran y, pensando que era ese -el 19.517-, le dieron ese, el que ha salido agraciado", relata. "Salí corriendo detrás de ellos diciendo: Ese no es, ese no es, que se han equivocado. Me dijeron: Ya no lo cambiamos. Y al día siguiente vinieron y se llevaron también los números del que escondía. Y bueno, dichoso error, porque les ha tocado el tercer premio", señala.