El piloto de Fórmula 1 Yuki Tsunoda ha saltado a la fama durante el sorteo de la Lotería de Navidad 2021 gracias a la transmisión de RTVE. Sin embargo, se trata de una de las perlas del automovilismo y un nombre a tener en cuenta para los próximos años en el Gran Circo de la F1.

Nacido en Sagamihara (Japón) en el año 2000, ha sido este año el primer piloto nacido después de 1999 que llega a la competición más importante del automovilismo de velocidad. De la mano de Honda, acaba de concluir su primera temporada junto a los mejores después de dejar muy buenas sensaciones en su fulgurante carrera deportiva: debutó en monoplazas en 2016, en su segundo año ganó la F4 japonesa y llegó a ser candidato al título de la F2 hasta las últimas carreras de 2020.

Su debut se vio eclipsado a principio de curso por el de otro debutante con nombre ilustre Mick Schumacher, pero ha sabido hacerse un hueco.

Enrolado en la escudería AlphaTauri, el equipo cantera de Red Bull, apunta a pelear en un futuro por subirse al podio. Especialmente después de cosechar su mejor resultado, cuarto, en la última carrera.

“A flying final lap of his F1 rookie season from @yukitsunoda07 - and it helped him to a P4 finish in Abu Dhabi ����#AbuDhabiGP ���� #F1 pic.twitter.com/ImnihvYjCu“