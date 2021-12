En el sorteo de la Lotería de Navidad 2021 se han puesto a la venta un total de 172 millones de décimos que reparten 2.408 millones de euros en premios. Y uno de esos décimos premiados puede ser el nuestro. Para comprobar si hemos tenido suerte RTVE.es pone a disposición de los usuarios un buscador de premios.

Podemos comprobar nuestros décimos de una forma muy sencilla: solo tenemos que introducir el número que jugamos, la cantidad y botón de comprobar décimo.

Si hemos resultado agraciado, nos pondrá cuánto dinero hemos ganado; y si no, tendremos que volver a probar suerte.

Estos son los principales premios:

Y también puedes consultar nuestro mapa de la suerte interactivo para descubrir cómo se ha repartido la lluvia de millones por España.

¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio de la Lotería de Navidad?

Para los décimos de la Lotería de Navidad el plazo es de tres meses, que empieza a contar desde las 18.00 del 22 de diciembre, día del Sorteo Extraordinario. Una vez pasado este plazo, si no has ido a cobrar tu premio lo perderás y no podrás hacer nada. No puedes reclamar tu premio. Además, cuanto antes acudas, antes tendrás el dinero a tu disposición.