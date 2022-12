La ilusión por ser uno de los premiados en la Lotería de Navidad 2022 crece al acercarse el día del sorteo más esperado del año, pero la emoción y los sueños pueden terminar en un disgusto si se sufre un robo. Es posible que alguien se lleve tu décimo sin permiso, y, para que no cunda el pánico, hay unas lecciones básicas que tienes que saber, sobre todo si luego el billete resulta agraciado.

¿Qué pasa si el número extraviado es premiado?

Si resulta que ese décimo ha sido agraciado, SELAE reclamará una copia de la denuncia para paralizar, por orden judicial, el pago del décimo hasta que se resuelva el procedimiento judicial.

Eso sí, si no has hecho previamente ninguna fotografía ni fotocopia, es decir, si no tienes pruebas gráficas, el premio no se podrá cobrar.