Los cuartos premios del sorteo de la Lotería de Navidad 2021, el 42.833 y el 91.179, agraciados con 20.000 euros por décimo jugado, han estado muy repartidos, a lo largo de 43 provincias, aunque han sido dos los lugares que más han concentrado la suerte, Illa de Arousa (Pontevedra), con más de 92 series del 91.179, y El Espinar (Segovia), donde se han vendido 45 series del 42.833.

La suerte de los cuartos premios también ha ido a varias localidades de Alicante, donde se han repartido casi 3,5 millones de euros. El 42.833 se ha vendido en la capital alicantina, en Benidorm, El Campello, Torrevieja y en Orihuela, pero también en Ávila, Sevilla, Almería, Valencia, Asturias, Cantabria, Baleares, Ciudad Real, A Coruña, Barcelona y Madrid. El otro cuarto premio, el 91.179, ha caído también en provincias como Jaén, Granada, Alicante, Murcia, Logroño, Madrid y Toledo.

La bola con el número del primer cuarto premio, el 42.833, ha salido a las 10:59 horas en el noveno alambre de la cuarta tabla del sorteo con las niñas Aya Ben Hamdouch (la niña que se hizo conocida hace unos años por emocionarse al cantar los premios) y Alexander René, cantando números y premios, y los niños Judith García y Natalia Rodríguez extrayendo las bolas.

Pocos minutos después, a las 11:11 horas, ha salido el segundo cuarto premio, el 91.179, en la quinta tabla, y lo han cantado los niños Salvador Constantín y Luis Alcides, con Santa Daniela de León y Paula Figuereo en la extracción de las bolas.

En total, Pontevedra ha vendido casi 133 series de los dos cuartos premios. En Segovia, se han vendido 45 y en Cantabria, 44, mientras que a Jaén han ido a parar 34 series y Alicante y Sevilla han repartido 16,5 y 15 respectivamente, según ha podido saber Datos de RTVE.

Otro de los puntos donde el 42.833 ha repartido suerte es la localidad valenciana de Manises , donde también se han vendido tres de los quintos premios. El lotero, Rafa Sanchís, ha reconocido en RNE que está gratamente sorprendido: "De normal no tiene nada, es espectacular".

El 91.179 lleva la suerte a Pontevedra

Gran parte del cuarto premio, más de 92 series del 91.179 se han repartido en Pontevedra. La administración de lotería de A Illa de Arosa lo ha repartido, en su mayor parte, al colegio de Illa de Arousa, según ha contado a RTVE.es.

La responsable de la administración, según asegura, ha abierto en cuanto ha sabido que lo habían vendido pero solo para "celebrarlo con los vecinos", ya que están en huelga y de hecho, debido a la huelga, en esta administración no se podrán cobrar los premios. "Nos tienen de lado, olvidados, y se está proyectando una imagen de nosotros que no es, de que somos millonarios", aseguran, y se quejan de que no se han actualizado las comisiones de ventas en los últimos 17 años.

Entre los agraciados con este cuarto premio están también los alumnos de 4º de la ESO del Instituto Illa de Arousa (Pontevedra) que habían vendido participaciones para pagarse su excursión de fin de curso. "Me acabo de enterar y digo cuánto me alegro, porque ya tienen una buena excursión pagada. Se la merecen después de estos dos cursos, aunque de aquí a mayo a ver si pueden hacerla", dicen a RTVE.es desde el instituto. La suerte también ha salpicado a algunos profesores y miembros del equipo directivo, afirma su directora, Rita Martínez Portas.

En la ciudad de Alicante, la administración ubicada en la calle San Vicente, ha vendido una serie del 91.179, lo que ha dejado 200.000 euros. María José, la responsable del negocio, ha señalado a Europa Press que se ha repartido por ventanilla a clientes habituales y que es la primera vez que reparte un premio de Navidad. "Nos ha hecho muchísima ilusión, como si nos hubiera tocado a nosotros", ha añadido.