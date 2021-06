¿Quién no quiere que le toque la lotería, verdad? Ganar un dinenero con la lotería para invertirlo en algún que otro capricho es el sueño de cualquier persona. Y lo que sería una verdadera pesadilla es que te tocase un gran premio y no pudieras cobrar el dinero que te corresponder por no hacerlo en el tiempo establecido. Aunque el plazo para cobrar los premios de la lotería es bastante extenso, conviene saber cómo funciona para que no se pase la fecha y nos llevemos un disgusto. En este artículo te contamos cuándo, dónde y cómo cobrar el dinero que ganes jugando a las Loterías y Apuestas del Estado.

¿Dónde se cobran los premios de la lotería? Los premios inferiores a 2000 euros se pueden reclamar en cuaquiera de los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado presentando el décimo galardonado para que se pueda comprobar si el boleto es real o falso y, por supuesto, si es el número acertado de esa semana. Sin embargo, si el premio supera los 2000 euros, el afortunado tendrá que ir hasta uno de los bancos autorizados por SELAE para pedir el desembolso del dinero. En el caso de participaciones, donde no hay un único acertante, si el premio supera los 2000 euros es obligatorio que todos los titulares del premio del mismo billete acudan hasta el banco autorizado para identificarse y así poder repartir el premio equitativamente. Y sí el grupo es muy numeroso se puede designar un representante de todos los premiados para actuar y realizar las gestiones oportunidas en nombre de todos mediante un apoderamiento en documento público ante notario.